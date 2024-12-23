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Необычные модные имена, запрещенные для детей в разных странах

23 декабря 2024 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные имена, которые нельзя давать детям — 10 примеров из разных стран
Дети. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Каждый родитель или мать мечтают, чтобы их ребенок имел уникальную судьбу, а иногда и не менее уникальное имя. Однако в некоторых странах родителям приходится придерживаться четких правил при выборе имени для малыша. Эти ограничения вводят, чтобы защитить ребенка от возможных насмешек или отрицательного воздействия.

Издание "УНИАН" вспомнило о самых интересных примерах запретных имен в мире.

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Какие имена нельзя давать детям в разных странах

Клубника, Нутелла и Мини Купер

Во Франции, стране моды и искусства, даже к именам относятся с особым вкусом. До 1993 года французы соблюдали правила, введенные еще Наполеоном Бонапартом. Сегодня строгих списков нет, но органы регистрации все равно могут запретить имя, которое может вызвать насмешку. К примеру, Клубника, Нутелла или Мини Купер — это табу. 

Энрике и буквы Q и W

Исландия — страна с особым подходом к именам. Здесь существует специальный список из 2000 разрешенных имен для мальчиков и девочек. Если родители хотят назвать ребенка иначе, они должны обратиться в комитет, оценивающий соответствие имени правилам грамматики и орфографии. Запрещены также буквы Q и W, ведь их нет в исландском алфавите.

Страны ввели запрет на некоторые имена
Дети держатся за руку. Фото: Pixabay

Камммилла, Ешли и Обезьяна

В Дании, как и в Исландии, есть утвержденный список имен, а также требование, чтобы имя соответствовало полу ребенка и правописным правилам. В списке запрещенных — Камммилла с тремя "м", Эшли в причудливом написании, Обезьяна, Плутон и даже Jacobp.

007 и Арбуз

В Малайзии ребенка нельзя назвать цифрой, овощем, фруктом или даже техническим термином. Например, 007 или Арбуз здесь точно не зарегистрируют. Если родители все же хотят попробовать, им придется подавать специальную заявку, которую, вероятнее всего, отклонят.

Детям не советуют давать смешные имена
Дети забавляются. Фото: Pixabay

Иуда и Париж

Швейцария ограничивает фантазии родителей, чтобы защитить ребенка от потенциальных неудобств в будущем.

  • имена отрицательных персонажей из Библии;
  • бренды;
  • географические названия;
  • смешные или нецензурные слова;
  • имена, не соответствующие полу ребенка.

К примеру, имя Иуда или Париж здесь точно не пройдут.

Иисус Христос и Джастис

Новая Зеландия также защищает своих маленьких граждан. Здесь имя не может быть длиннее 100 символов, напоминать титулы, звания или имена богов и героев Библии. К примеру, Джастис (Justice).

Раньше мы писали о том, какие детские имена с 1920 года возвращаются в моду.

Также мы сообщали, как красиво назвать мальчика в 2025 году.

дети мода имена страны запреты

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