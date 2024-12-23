Модні імена, які не можна давати дітям — 10 прикладів з різних країн

Діти. Фото: Pixabay

Кожен батько чи мати мріють, щоб їхня дитина мала унікальну долю, а іноді й не менш унікальне ім'я. Однак у деяких країнах батькам доводиться дотримуватися чітких правил при виборі імені для малюка. Ці обмеження вводять, щоб захистити дитину від можливих глузувань або негативного впливу.

Видання "УНІАН" згадало про найцікавіші приклади заборонених імен у світі.

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Полуниця, Нутелла і Міні Купер

У Франції, країні моди та мистецтва, навіть до імен ставляться з особливим смаком. До 1993 року французи дотримувалися правил, запроваджених ще Наполеоном Бонапартом. Сьогодні суворих списків немає, але органи реєстрації все одно можуть заборонити ім'я, яке може викликати глузування. Наприклад, Полуниця, Нутелла чи Міні Купер — це табу.

Енріке та букви Q і W

Ісландія — країна з особливим підходом до імен. Тут існує спеціальний список із 2000 дозволених імен для хлопчиків і дівчаток. Якщо батьки хочуть назвати дитину інакше, вони мусять звернутися до комітету, який оцінює відповідність імені правилам граматики та орфографії. Заборонені також літери Q та W, адже їх немає в ісландському алфавіті.

Діти тримаються за руку. Фото: Pixabay

Камммілла, Ешлі та Мавпа

У Данії, як і в Ісландії, є затверджений список імен, а також вимога, щоб ім’я відповідало статі дитини та правописним правилам. У списку заборонених – Камммілла з трьома "м", Ешлі в химерному написанні, Мавпа, Плутон і навіть Jacobp.

007 та Кавун

У Малайзії дитину не можна назвати цифрою, овочем, фруктом чи навіть технічним терміном. Наприклад, 007 чи Кавун тут точно не зареєструють. Якщо батьки все ж хочуть спробувати, їм доведеться подавати спеціальну заявку, яку, найімовірніше, відхилять.

Діти забавляються. Фото: Pixabay

Юда та Париж

Швейцарія обмежує фантазії батьків, аби захистити дитину від потенційних незручностей у майбутньому. Тут заборонено використовувати:

імена негативних персонажів з Біблії;

бренди;

географічні назви;

смішні або нецензурні слова;

імена, які не відповідають статі дитини.

Наприклад, ім’я Юда чи Париж тут точно не пройдуть.

Ісус Христос та Джастіс

Нова Зеландія також захищає своїх маленьких громадян. Тут ім’я не може бути довшим за 100 символів, нагадувати титули, звання або імена богів і героїв Біблії. Наприклад, Джастіс (Justice).

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