Одежда, которая станет хитом в 2025 году – будьте первыми в тренде

Стильная девушка. Фото: Freepik

Дизайнеры из мировых подиумов уже продемонстрировали, чем удивит мода в следующем году. Недели моды стали источником вдохновения для тех, кто хочет быть впереди, и 2025 год не исключение. Самое время узнать, какие вещи станут "must-have" в следующем сезоне.

Сайт Harper's Bazaar рассказал об этом подробнее.

Читайте также:

Что из одежды всегда следует иметь под рукой в 2025 году

Широкие рукава

В следующем году широкие рукава буквально "увлекут" моду. Эти вещи придают образу особого шарма и драматизма. Блузки, жакеты или свитера с таким кроем выглядят очень эффектно, создавая объемный силуэт, который не оставит равнодушным.

Свитер с широкими рукавами. Фото с Instagram

Свитер накинут или завязан

Дизайнеры решили немного освежить классику, предлагая завязывать свитер поверх футболок или вместо клетчатых рубашек носить его на поясе. Это не только удобно, но и придает образу нотки скандинавской элегантности, которая так популярна среди модных блогеров.

Завязанный свитер. Фото: скриншот видео

Зеленый цвет — главный акцент года

2025-й по восточному календарю — год Зеленой Змеи, и этот цвет будет ключевым в модных коллекциях. Выбирайте оттенки, которые вам по нраву: нежная мята, яркий лайм или глубокий тон матча. Зеленые акценты сделают ваши образы свежими и актуальными.

Зеленый свитер. Фото с Instagram

Кардиганы

Кардиганы снова в центре внимания. Это могут быть модели с грубой вязкой для уюта или приталенные варианты, напоминающие стиль 90-х. Не стоит недооценивать эту вещь — она идеально подходит для холодных дней.

Кардиган. Фото с Instagram

Капри

Капри, пытавшиеся вернуться в моду в 2024 году, наконец-то стали трендовыми. В 2025 году их представили многие бренды, поэтому рекомендуем обратить внимание на этот удобный и стильный элемент гардероба.

Капри. Фото с Instagram

Новые фавориты среди обуви

Adidas Samba уступают место красным кроссовкам от Puma. Эта обувь станет настоящим хитом среди модниц, любящих эксперименты с цветами. А клетчатые сорочки, хоть и кажутся немного устаревшими, остаются базовым элементом для многих образов.

В целом, мода 2025 года — это микс смелых решений и комфорта. Выбирайте то, что соответствует вашему стилю, и будьте уверены: вы всегда будете выглядеть актуально.

Раньше мы писали о том, какие свитера в тренде этого сезона.

Также мы сообщали, что носить под пуховик в 2025 году, чтобы выглядеть стильно.