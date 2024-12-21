Одежда, которая станет хитом в 2025 году – будьте первыми в тренде

Неожиданные тренды 2025 — модные новинки, которые удивят всех
Дизайнеры из мировых подиумов уже продемонстрировали, чем удивит мода в следующем году. Недели моды стали источником вдохновения для тех, кто хочет быть впереди, и 2025 год не исключение. Самое время узнать, какие вещи станут "must-have" в следующем сезоне.
Сайт Harper's Bazaar рассказал об этом подробнее.
Что из одежды всегда следует иметь под рукой в 2025 году
Широкие рукава
В следующем году широкие рукава буквально "увлекут" моду. Эти вещи придают образу особого шарма и драматизма. Блузки, жакеты или свитера с таким кроем выглядят очень эффектно, создавая объемный силуэт, который не оставит равнодушным.
Свитер накинут или завязан
Дизайнеры решили немного освежить классику, предлагая завязывать свитер поверх футболок или вместо клетчатых рубашек носить его на поясе. Это не только удобно, но и придает образу нотки скандинавской элегантности, которая так популярна среди модных блогеров.
Зеленый цвет — главный акцент года
2025-й по восточному календарю — год Зеленой Змеи, и этот цвет будет ключевым в модных коллекциях. Выбирайте оттенки, которые вам по нраву: нежная мята, яркий лайм или глубокий тон матча. Зеленые акценты сделают ваши образы свежими и актуальными.
Кардиганы
Кардиганы снова в центре внимания. Это могут быть модели с грубой вязкой для уюта или приталенные варианты, напоминающие стиль 90-х. Не стоит недооценивать эту вещь — она идеально подходит для холодных дней.
Капри
Капри, пытавшиеся вернуться в моду в 2024 году, наконец-то стали трендовыми. В 2025 году их представили многие бренды, поэтому рекомендуем обратить внимание на этот удобный и стильный элемент гардероба.
Новые фавориты среди обуви
Adidas Samba уступают место красным кроссовкам от Puma. Эта обувь станет настоящим хитом среди модниц, любящих эксперименты с цветами. А клетчатые сорочки, хоть и кажутся немного устаревшими, остаются базовым элементом для многих образов.
В целом, мода 2025 года — это микс смелых решений и комфорта. Выбирайте то, что соответствует вашему стилю, и будьте уверены: вы всегда будете выглядеть актуально.
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