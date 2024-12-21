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Несподівані тренди 2025 року — модні новинки, що здивують всіх

21 грудня 2024 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Одяг, який стане хітом в 2025 році — будьте першими в тренді
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Дизайнери зі світових подіумів вже продемонстрували, чим здивує мода наступного року. Тижні моди стали джерелом натхнення для тих, хто хоче бути на крок попереду, і 2025 рік не виняток. Саме час дізнатися, які речі стануть "must-have" наступного сезону.

Сайт Harper's Bazaar розповів про це детальніше. 

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Широкі рукави

Наступного року широкі рукави буквально "захоплять" моду. Ці речі додають образу особливого шарму та драматизму. Блузки, жакети або светри з таким кроєм мають дуже ефектний вигляд, створюючи об’ємний силует, який не залишить байдужим.

Широкі рукава в одязі стануть трендом сезону
Светр з широкими рукавами. Фото з Instagram

Светр накинутий або зав’язаний

Дизайнери вирішили трохи освіжити класику, пропонуючи зав’язувати светр поверх футболок або замість картатих сорочок носити його на поясі. Це не лише зручно, але й додає образу нотки скандинавської елегантності, яка так популярна серед модних блогерів.

Cветри можна носити по-різному
Зав'язаний светр. Фото: скриншот відео

Зелений колір — головний акцент року

2025-й за східним календарем — рік Зеленої Змії, і цей колір буде ключовим у модних колекціях. Обирайте відтінки, які вам до душі: ніжна м’ята, яскравий лайм або глибокий тон матчі. Зелені акценти зроблять ваші образи свіжими та актуальними.

У 2025 році речі зеленого кольору будуть в моді
Зелений светр. Фото з Instagram

Кардигани

Кардигани знову в центрі уваги. Це можуть бути моделі з грубою в’язкою для затишку або приталені варіанти, що нагадують стиль 90-х. Не варто недооцінювати цю річ — вона ідеально підходить для холодних днів.

Кардиган не тільки зіграє в холодну мору, а й стане вдалим доповненням образу
Кардиган. Фото з Instagram

Капрі

Капрі, які намагалися повернутися у моду у 2024 році, нарешті стали трендовими. У 2025 році їх представили багато брендів, тому радимо звернути увагу на цей зручний і стильний елемент гардероба.

Капрі отрималий другий шанс в цьому сезоні
Капрі. Фото з Instagram

Нові фаворити серед взуття

Adidas Samba поступаються місцем червоним кросівкам від Puma. Це взуття стане справжнім хітом серед модниць, які люблять експерименти з кольорами. А картаті сорочки, хоч і здаються трохи застарілими, залишаються базовим елементом для багатьох образів.

В цілому, мода 2025 року — це мікс сміливих рішень і комфорту. Обирайте те, що відповідає вашому стилю, і будьте впевнені: ви завжди будете мати актуальний вигляд.

Раніше ми писали про те, які светри в тренді цього сезону.

Також ми повідомляли, що носити під пуховик у 2025 році, щоб мати стильний вигляд.

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