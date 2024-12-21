Одяг, який стане хітом в 2025 році — будьте першими в тренді

Несподівані тренди 2025 року — модні новинки, що здивують всіх
Дизайнери зі світових подіумів вже продемонстрували, чим здивує мода наступного року. Тижні моди стали джерелом натхнення для тих, хто хоче бути на крок попереду, і 2025 рік не виняток. Саме час дізнатися, які речі стануть "must-have" наступного сезону.
Сайт Harper's Bazaar розповів про це детальніше.
Що з одягу завжди варто мати під рукою у 2025 році
Широкі рукави
Наступного року широкі рукави буквально "захоплять" моду. Ці речі додають образу особливого шарму та драматизму. Блузки, жакети або светри з таким кроєм мають дуже ефектний вигляд, створюючи об’ємний силует, який не залишить байдужим.
Светр накинутий або зав’язаний
Дизайнери вирішили трохи освіжити класику, пропонуючи зав’язувати светр поверх футболок або замість картатих сорочок носити його на поясі. Це не лише зручно, але й додає образу нотки скандинавської елегантності, яка так популярна серед модних блогерів.
Зелений колір — головний акцент року
2025-й за східним календарем — рік Зеленої Змії, і цей колір буде ключовим у модних колекціях. Обирайте відтінки, які вам до душі: ніжна м’ята, яскравий лайм або глибокий тон матчі. Зелені акценти зроблять ваші образи свіжими та актуальними.
Кардигани
Кардигани знову в центрі уваги. Це можуть бути моделі з грубою в’язкою для затишку або приталені варіанти, що нагадують стиль 90-х. Не варто недооцінювати цю річ — вона ідеально підходить для холодних днів.
Капрі
Капрі, які намагалися повернутися у моду у 2024 році, нарешті стали трендовими. У 2025 році їх представили багато брендів, тому радимо звернути увагу на цей зручний і стильний елемент гардероба.
Нові фаворити серед взуття
Adidas Samba поступаються місцем червоним кросівкам від Puma. Це взуття стане справжнім хітом серед модниць, які люблять експерименти з кольорами. А картаті сорочки, хоч і здаються трохи застарілими, залишаються базовим елементом для багатьох образів.
В цілому, мода 2025 року — це мікс сміливих рішень і комфорту. Обирайте те, що відповідає вашому стилю, і будьте впевнені: ви завжди будете мати актуальний вигляд.
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