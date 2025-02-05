Тренды, которые изменят моду 2025 — что носить всем

Стильная девушка. Фото: Freepik

Каждая девушка хочет выглядеть стильно, и в этом нет ничего удивительного. Но чтобы добавить образу больше выразительности, важно не только следить за трендами, но и играть с вещами, экспериментировать с сочетаниями и не бояться нестандартных решений. Если ищете новые идеи, обратите внимание на подиумы — там всегда можно подсмотреть интересные находки.

Украинский стилист в Instagram показала, как с помощью простых стилистических приемов можно изменить привычный гардероб и освежить образ.

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Перевернутый крой

Рубашки и блузы, которые выглядят так, будто их надели наоборот, — это не ошибка, а тренд. Необычные вырезы, открытые плечи, смещенные застежки — все это добавляет образу оригинальности.

Перевернутый крой. Фото из Instagram

Брюки + юбка

Дизайнеры решили, что одна вещь — это мало. Поэтому на подиумах появились сочетания брюк с юбками. Выглядит нестандартно, смело и очень эффектно. Главное — подобрать правильные материалы и пропорции.

Брюки с юбкой. Фото из Instagram

Многослойность на максимум

Удлиненные рубашки, которые выглядывают из-под свитера или жакета, сочетание нескольких курток или плащей — вот что будет модным. Чем больше слоев — тем интереснее образ.

Многослойный образ. Фото из Instagram

Галстук в женском гардеробе

Если раньше этот аксессуар считался сугубо мужским, то теперь он покоряет женскую моду. Галстуки носят с жакетами, рубашками, платьями и даже повязывают на поясе.

Галстук. Фото из Instagram

Акцент на поясе

Кроме галстуков, дизайнеры предлагают уделять больше внимания поясам — широким, с интересными застежками или даже двойным. Они добавляют силуэту выразительности и структуры.

Сумка на поясе. Фото из Instagram

Сумки-ридикюли

Винтаж возвращается, и сумки, которые напоминают ретро-кошельки с застежкой-ридикюлем, снова в моде. Ищите такие аксессуары среди винтажных вещей или в современных коллекциях дизайнеров.

Сумки-ридикюли. Фото из Instagram

Также в 2025 году популярными будут шелковые платья, будуарная эстетика, спортивные ветровки и даже купальники в городских образах. В целом, не бойтесь сочетать вещи так, чтобы они отражали ваш стиль и характер.

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