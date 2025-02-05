Тренди, які змінять моду 2025 — що носити всім

Неочікувані модні тренди 2025 — що носитимуть всі
Кожна дівчина хоче мати стильний вигляд, і в цьому немає нічого дивного. Та щоб додати образу більше виразності, важливо не лише слідкувати за трендами, а й гратися з речами, експериментувати з поєднаннями й не боятися нестандартних рішень. Якщо шукаєте нові ідеї, зверніть увагу на подіуми — там завжди можна підглянути цікаві знахідки.
Українська стилістка в Instagram показала, як за допомогою простих стилістичних прийомів можна змінити звичний гардероб і освіжити образ.
Найгарячіші тренди сезону
Перевернутий крій
Сорочки та блузи, які мають такий вигляд, ніби їх одягли навпаки, — це не помилка, а тренд. Незвичні вирізи, відкриті плечі, зміщені застібки — все це додає образу оригінальності.
Штани + спідниця
Дизайнери вирішили, що одна річ — це замало. Тому на подіумах з’явилися поєднання штанів зі спідницями. Має нестандартний, сміливий і дуже ефектний вигляд. Головне – підібрати правильні матеріали та пропорції.
Багатошаровість на максимум
Подовжені сорочки, які виглядають з-під светра чи жакета, поєднання кількох курток або плащів — ось що буде модним. Чим більше шарів — тим цікавіший образ.
Краватка у жіночому гардеробі
Якщо раніше цей аксесуар вважався суто чоловічим, то тепер він підкорює жіночу моду. Краватки носять із жакетами, сорочками, сукнями й навіть пов’язують на поясі.
Акцент на поясі
Окрім краваток, дизайнери пропонують приділяти більше уваги поясам — широким, з цікавими застібками чи навіть подвійним. Вони додають силуету виразності та структури.
Сумки-ридикюлі
Вінтаж повертається, і сумки, які нагадують ретро-гаманці із застібкою-ридикюлем, знову в моді. Шукайте такі аксесуари серед вінтажних речей або у сучасних колекціях дизайнерів.
Також у 2025 році популярними будуть шовкові сукні, будуарна естетика, спортивні вітрівки та навіть купальники у міських образах. В цілому, не бійтеся поєднувати речі так, щоб вони відображали ваш стиль і характер.
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