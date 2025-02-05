Тренди, які змінять моду 2025 — що носити всім

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Кожна дівчина хоче мати стильний вигляд, і в цьому немає нічого дивного. Та щоб додати образу більше виразності, важливо не лише слідкувати за трендами, а й гратися з речами, експериментувати з поєднаннями й не боятися нестандартних рішень. Якщо шукаєте нові ідеї, зверніть увагу на подіуми — там завжди можна підглянути цікаві знахідки.

Українська стилістка в Instagram показала, як за допомогою простих стилістичних прийомів можна змінити звичний гардероб і освіжити образ.

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Перевернутий крій

Сорочки та блузи, які мають такий вигляд, ніби їх одягли навпаки, — це не помилка, а тренд. Незвичні вирізи, відкриті плечі, зміщені застібки — все це додає образу оригінальності.

Перевернутий крій. Фото з Instagram

Штани + спідниця

Дизайнери вирішили, що одна річ — це замало. Тому на подіумах з’явилися поєднання штанів зі спідницями. Має нестандартний, сміливий і дуже ефектний вигляд. Головне – підібрати правильні матеріали та пропорції.

Штани зі спідницею. Фото з Instagram

Багатошаровість на максимум

Подовжені сорочки, які виглядають з-під светра чи жакета, поєднання кількох курток або плащів — ось що буде модним. Чим більше шарів — тим цікавіший образ.

Багатошаровий образ. Фото з Instagram

Краватка у жіночому гардеробі

Якщо раніше цей аксесуар вважався суто чоловічим, то тепер він підкорює жіночу моду. Краватки носять із жакетами, сорочками, сукнями й навіть пов’язують на поясі.

Краватка. Фото з Instagram

Акцент на поясі

Окрім краваток, дизайнери пропонують приділяти більше уваги поясам — широким, з цікавими застібками чи навіть подвійним. Вони додають силуету виразності та структури.

Сумка на поясі. Фото з Instagram

Сумки-ридикюлі

Вінтаж повертається, і сумки, які нагадують ретро-гаманці із застібкою-ридикюлем, знову в моді. Шукайте такі аксесуари серед вінтажних речей або у сучасних колекціях дизайнерів.

Сумки-ридикюлі. Фото з Instagram

Також у 2025 році популярними будуть шовкові сукні, будуарна естетика, спортивні вітрівки та навіть купальники у міських образах. В цілому, не бійтеся поєднувати речі так, щоб вони відображали ваш стиль і характер.

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