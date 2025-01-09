Косметика, которая вредит коже после 40 лет - перечень продуктов

Косметические средства. Фото: Pixabay

После 40 лет кожа начинает меняться: становится сухой, появляются морщины, а уход за ней требует больше внимания. Однако некоторые средства не только не помогают, но и вредят.

В ТСН рассказали, чего лучше избегать.

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Почему кожа меняется

С возрастом организм вырабатывает меньше гиалуроновой кислоты, которая отвечает за увлажнение. Гормональный баланс тоже меняется, и кожа начинает терять упругость. Именно поэтому важно правильно выбирать уход.

Что лучше убрать из своей косметички

Тяжелые кремы на основе вазелина или минеральных масел

Они создают пленку, которая закрывает поры и мешает коже дышать. Вместо пользы такие кремы могут вызывать разве что сухость. Тяжелые кремы с жирной текстурой

Они не проникают в глубокие слои кожи, а остаются на поверхности. Из-за этого кожа не получает нужного питания, а поры забиваются. Агрессивные средства для умывания

Жесткие пенки или гели сушат кожу. Лучше использовать гидрофильное масло и мягкие пенки, чтобы бережно очищать лицо. Но не забывайте смывать остатки масла пенкой, чтобы не забивать поры. Патчи под глаза

Они хорошо увлажняют и освежают, но волшебного эффекта от морщин или темных кругов не дают. Часто такие проблемы возникают из-за усталости или недосыпания, и патчи здесь не помогут. Средства с высоким содержанием спирта

Они сушат кожу, что после 40 лет особенно нежелательно.

Косметика. Фото: Freepik

Что стоит использовать

Кремы с гиалуроновой кислотой для увлажнения.

для увлажнения. Сыворотки с ретинолом для обновления кожи.

для обновления кожи. Солнцезащитные кремы (SPF), которые защищают от старения.

Уделяйте коже больше внимания, выбирайте средства, которые действительно работают, и помните: уход должен быть легким и приятным.

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