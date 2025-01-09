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Опасность на полке — какие косметические средства вредят после 40

9 января 2025 10:12
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Косметика, которая вредит коже после 40 лет - перечень продуктов
Косметические средства. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

После 40 лет кожа начинает меняться: становится сухой, появляются морщины, а уход за ней требует больше внимания. Однако некоторые средства не только не помогают, но и вредят.

В ТСН рассказали, чего лучше избегать.

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Почему кожа меняется

С возрастом организм вырабатывает меньше гиалуроновой кислоты, которая отвечает за увлажнение. Гормональный баланс тоже меняется, и кожа начинает терять упругость. Именно поэтому важно правильно выбирать уход.

Что лучше убрать из своей косметички

  1. Тяжелые кремы на основе вазелина или минеральных масел
    Они создают пленку, которая закрывает поры и мешает коже дышать. Вместо пользы такие кремы могут вызывать разве что сухость.
  2. Тяжелые кремы с жирной текстурой
    Они не проникают в глубокие слои кожи, а остаются на поверхности. Из-за этого кожа не получает нужного питания, а поры забиваются.
  3. Агрессивные средства для умывания
    Жесткие пенки или гели сушат кожу. Лучше использовать гидрофильное масло и мягкие пенки, чтобы бережно очищать лицо. Но не забывайте смывать остатки масла пенкой, чтобы не забивать поры.
  4. Патчи под глаза
    Они хорошо увлажняют и освежают, но волшебного эффекта от морщин или темных кругов не дают. Часто такие проблемы возникают из-за усталости или недосыпания, и патчи здесь не помогут.
  5. Средства с высоким содержанием спирта
    Они сушат кожу, что после 40 лет особенно нежелательно.
После 40 лет кожа нуждается в бережном уходе
Косметика. Фото: Freepik

Что стоит использовать

  • Кремы с гиалуроновой кислотой для увлажнения.
  • Сыворотки с ретинолом для обновления кожи.
  • Солнцезащитные кремы (SPF), которые защищают от старения.

Уделяйте коже больше внимания, выбирайте средства, которые действительно работают, и помните: уход должен быть легким и приятным.

Ранее мы писали о том, каких правил нужно придерживаться в макияже после 50 лет.

Также мы сообщали, как ухаживали за кожей скандинавские женщины.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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