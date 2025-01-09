Косметика, которая вредит коже после 40 лет - перечень продуктов

Опасность на полке — какие косметические средства вредят после 40
После 40 лет кожа начинает меняться: становится сухой, появляются морщины, а уход за ней требует больше внимания. Однако некоторые средства не только не помогают, но и вредят.
В ТСН рассказали, чего лучше избегать.
Почему кожа меняется
С возрастом организм вырабатывает меньше гиалуроновой кислоты, которая отвечает за увлажнение. Гормональный баланс тоже меняется, и кожа начинает терять упругость. Именно поэтому важно правильно выбирать уход.
Что лучше убрать из своей косметички
- Тяжелые кремы на основе вазелина или минеральных масел
Они создают пленку, которая закрывает поры и мешает коже дышать. Вместо пользы такие кремы могут вызывать разве что сухость.
- Тяжелые кремы с жирной текстурой
Они не проникают в глубокие слои кожи, а остаются на поверхности. Из-за этого кожа не получает нужного питания, а поры забиваются.
- Агрессивные средства для умывания
Жесткие пенки или гели сушат кожу. Лучше использовать гидрофильное масло и мягкие пенки, чтобы бережно очищать лицо. Но не забывайте смывать остатки масла пенкой, чтобы не забивать поры.
- Патчи под глаза
Они хорошо увлажняют и освежают, но волшебного эффекта от морщин или темных кругов не дают. Часто такие проблемы возникают из-за усталости или недосыпания, и патчи здесь не помогут.
- Средства с высоким содержанием спирта
Они сушат кожу, что после 40 лет особенно нежелательно.
Что стоит использовать
- Кремы с гиалуроновой кислотой для увлажнения.
- Сыворотки с ретинолом для обновления кожи.
- Солнцезащитные кремы (SPF), которые защищают от старения.
Уделяйте коже больше внимания, выбирайте средства, которые действительно работают, и помните: уход должен быть легким и приятным.
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