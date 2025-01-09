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Небезпека на полиці — які косметичні засоби шкодять після 40

9 січня 2025 10:12
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Косметика, яка шкодить шкірі після 40 років — перелік продуктів
Косметичні засоби. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Після 40 років шкіра починає змінюватися: стає сухішою, з'являються зморшки, а догляд за нею потребує більше уваги. Однак деякі засоби не тільки не допомагають, а й шкодять.

В ТСН розповіли, чого краще уникати.

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Чому шкіра змінюється

З віком організм виробляє менше гіалуронової кислоти, яка відповідає за зволоження. Гормональний баланс теж змінюється, і шкіра починає втрачати пружність. Саме тому важливо правильно обирати догляд.

Що краще прибрати зі своєї косметички

  1. Тяжкі креми на основі вазеліну чи мінеральних олій
    Вони створюють плівку, яка закриває пори та заважає шкірі дихати. Замість користі такі креми можуть викликати тільки зайву сухість.
  2. Щільні креми з жирною текстурою
    Вони не проникають у глибокі шари шкіри, а залишаються на поверхні. Через це шкіра не отримує потрібного живлення, а пори забиваються.
  3. Агресивні засоби для вмивання
    Жорсткі пінки чи гелі сушать шкіру. Краще використовувати гідрофільну олію та м’які пінки, щоб дбайливо очищати обличчя. Але не забувайте змивати залишки олії пінкою, щоб не забивати пори.
  4. Патчі під очі
    Вони добре зволожують і освіжають, але чарівного ефекту від зморшок чи темних кіл не дають. Часто такі проблеми виникають через втому чи недосипання, і патчі тут не допоможуть.
  5. Засоби з високим вмістом спирту
    Вони сушать шкіру, що після 40 років особливо небажано.
Після 40 років шкіра потребує дбайливого догляду
Косметика. Фото: Freepik

Що варто використовувати

  • Креми з гіалуроновою кислотою для зволоження.
  • Сироватки з ретинолом для оновлення шкіри.
  • Сонцезахисні креми (SPF), які захищають від старіння.

Приділяйте шкірі більше уваги, обирайте засоби, які дійсно працюють, і пам’ятайте: догляд повинен бути легким і приємним.

Раніше ми писали про те, яких правил потрібно дотримуватись в макіяжі після 50 років.

Також ми повідомляли, як доглядали за шкірою скандинавські жінки.

мода косметика жінки краса стиль

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