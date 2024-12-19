Новый тренд на изменение цвета глаз в США.

Красивые голубые глаза. Фото: Freepik

В последнее время в США приобрела популярность новая косметическая процедура — изменение цвета радужной оболочки глаз. Процедура, известная как кератопигментация, позволяет при помощи лазера и специального пигмента изменить естественный вид глаз на любой: черный, зеленый и карий.

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Чем опасна популярная процедура

Хотя такая "операция красоты" имеет привлекательный вид для многих, врачи предупреждают об опасности. Кератопигментация несет серьезные риски для здоровья глаз:

Потеря зрения — пигмент может повредить структуру глаза.

— пигмент может повредить структуру глаза. Слепота — неправильное вмешательство может стать причиной необратимых последствий.

— неправильное вмешательство может стать причиной необратимых последствий. Воспаление — процедура может вызвать серьезные инфекции.

— процедура может вызвать серьезные инфекции. Глаукома — повышенное давление в глазу после вмешательства может привести к этой опасной болезни.

Несмотря на все предупреждения, спрос на эту процедуру огромен. В клиниках США очереди расписаны на месяцы вперед, а стоимость сделки достигает 500 тысяч гривен.

Выразительные светлые глаза. Фото: Freepik

Врачи призывают к осторожности

Медицинские эксперты отмечают, что последствия кератопигментации пока изучены недостаточно. Они опасаются, что этот тренд может распространиться и на другие страны, где люди будут подвергать себя опасности ради сомнительного эстетического эффекта.

Прежде чем решить изменить цвет глаз, врачи советуют взвесить все риски. Ведь временное желание выделиться может стоить самого ценного — зрения.

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