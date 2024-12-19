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Небезпечна мода — у США популярні операції зі зміни кольору очей

19 грудня 2024 18:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Новий тренд на зміну кольору очей в США — що кажуть лікарі, відео
Гарні блакитні очі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Останнім часом у США набула популярності нова косметична процедура — зміна кольору райдужної оболонки очей. Процедура, відома як кератопігментація, дозволяє за допомогою лазера та спеціального пігменту змінити природний відтінок очей на будь-який бажаний: блакитний, зелений чи карий.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Хоча така "операція краси" має привабливий вигляд для багатьох, лікарі б’ють на сполох. Кератопігментація несе серйозні ризики для здоров’я очей:

  • Втрата зору — пігмент може пошкодити структуру ока.
  • Сліпота — неправильне втручання може стати причиною необоротних наслідків.
  • Запалення — процедура може викликати серйозні інфекції.
  • Глаукома — підвищений тиск у оці після втручання може призвести до цієї небезпечної хвороби.

Попри всі попередження, попит на цю процедуру величезний. У клініках США черги розписані на місяці вперед, а вартість операції сягає 500 тисяч гривень. Більшість людей прагнуть змінити колір очей на більш "привабливий" — наприклад, блакитний або зелений, які вважаються екзотичними.

Американці масово починають змінювати колір очей
Виразні світлі очі. Фото: Freepik

Лікарі закликають до обережності

Медичні експерти наголошують, що наслідки кератопігментації поки що вивчені недостатньо. Вони побоюються, що цей тренд може поширитися й на інші країни, де люди будуть наражати себе на небезпеку заради сумнівного естетичного ефекту.

Перш ніж вирішити змінити колір очей, лікарі радять зважити всі ризики. Адже тимчасове бажання виділитися може коштувати найціннішого — зору.

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США мода очі стиль кольори

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