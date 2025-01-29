Шнурки не только для обуви — модный элемент 2025 года во всем

Девушка в водолазке со шнуровкой. Фото: Freepik

Сезон весна-лето 2025 дарит безграничный простор для экспериментов с модными образами. Одним из главных трендов стали шнуровки, которые буквально заполонили подиумы. Их формат может быть любым — от классических тонких шнурков до широких атласных лент, которые создают игривый или даже дерзкий вид.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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Какой элемент в одежде приобретает популярность

Обувь со шнурками

Шнуровки добавляют характера любой обуви. Сандалии, ботильоны или балетки с лентами, обвивающими ногу, выглядят невероятно элегантно. Интересные материалы и цвета позволяют создать настроение — от романтического до авангардного.

Обувь со шнуровкой. Фото из Instagram

Одежда со шнуровкой

Шнуровка на одежде — это больше, чем просто декор. Она способна изменить весь характер вещи. Топы с переплетениями в зоне декольте или на рукавах выглядят соблазнительно, но в то же время сдержанно, если правильно подобрать остальные элементы образа.

В этом сезоне особенно популярны детали на спине — от тонких лент до широких полос. Такой декор добавляет загадочности и привлекательности.

Куртка со шнуровкой. Фото из Instagram

Юбки и платья с переплетениями

Юбки со шнуровкой — выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою уникальность. Они могут быть как короткими и дерзкими, так и элегантными, например, в форме юбки-карандаша. Главное правило — баланс: если в образе акцент на юбке, верх стоит оставить сдержанным.

Платье со шнуровкой. Фото из Instagram

Аксессуары со шнуровкой

Не менее популярны шнуровки на аксессуарах. Сумки, украшенные лентами или веревками, выглядят нестандартно и добавляют изюминку даже самому простому луку. Такой аксессуар способен сделать образ более изысканным или, наоборот, расслабленным.

Сумка со шнуровкой. Фото из Instagram

В новом сезоне главное — смелость и фантазия. Не бойтесь добавить шнуровки в свой гардероб, ведь они могут стать тем самым элементом, который сделает ваш стиль неповторимым.

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