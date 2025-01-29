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Не только для обуви — шнурки покоряют тренды 2025 года

29 января 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Шнурки не только для обуви — модный элемент 2025 года во всем
Девушка в водолазке со шнуровкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Сезон весна-лето 2025 дарит безграничный простор для экспериментов с модными образами. Одним из главных трендов стали шнуровки, которые буквально заполонили подиумы. Их формат может быть любым — от классических тонких шнурков до широких атласных лент, которые создают игривый или даже дерзкий вид. 

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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Обувь, одежда, аксессуары — все может получить стильный акцент благодаря этому декоративному элементу.

Какой элемент в одежде приобретает популярность

Обувь со шнурками

Шнуровки добавляют характера любой обуви. Сандалии, ботильоны или балетки с лентами, обвивающими ногу, выглядят невероятно элегантно. Интересные материалы и цвета позволяют создать настроение — от романтического до авангардного.

Обувь со шнурками никогда не покидали тренды
Обувь со шнуровкой. Фото из Instagram

Одежда со шнуровкой

Шнуровка на одежде — это больше, чем просто декор. Она способна изменить весь характер вещи. Топы с переплетениями в зоне декольте или на рукавах выглядят соблазнительно, но в то же время сдержанно, если правильно подобрать остальные элементы образа.

В этом сезоне особенно популярны детали на спине — от тонких лент до широких полос. Такой декор добавляет загадочности и привлекательности.

Одежда со шнуровкой выглядит особенно
Куртка со шнуровкой. Фото из Instagram

Юбки и платья с переплетениями

Юбки со шнуровкой — выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою уникальность. Они могут быть как короткими и дерзкими, так и элегантными, например, в форме юбки-карандаша. Главное правило — баланс: если в образе акцент на юбке, верх стоит оставить сдержанным.

Платья со шнуровкой выглядят соблазнительно
Платье со шнуровкой. Фото из Instagram

Аксессуары со шнуровкой

Не менее популярны шнуровки на аксессуарах. Сумки, украшенные лентами или веревками, выглядят нестандартно и добавляют изюминку даже самому простому луку. Такой аксессуар способен сделать образ более изысканным или, наоборот, расслабленным.

Можно найти даже сумки со шнуровкой
Сумка со шнуровкой. Фото из Instagram

В новом сезоне главное — смелость и фантазия. Не бойтесь добавить шнуровки в свой гардероб, ведь они могут стать тем самым элементом, который сделает ваш стиль неповторимым.

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