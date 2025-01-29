Шнурки не тільки для взуття — модний елемент 2025 року у всьому

Дівчина у водолазці зі шнурівкою. Фото: Freepik

Сезон весна-літо 2025 дарує безмежний простір для експериментів із модними образами. Одними з головних трендів стали шнурівки, які буквально заполонили подіуми. Їхній формат може бути будь-яким — від класичних тонких шнурків до широких атласних стрічок, які створюють грайливий або навіть зухвалий вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Який елемент в одязі набуває популярності

Взуття зі шнурками

Шнурівки додають характеру будь-якому взуттю. Сандалі, ботильйони чи балетки зі стрічками, що обвивають ногу, мають неймовірно елегантний вигляд. Цікаві матеріали та кольори дозволяють створити настрій — від романтичного до авангардного.

Взуття зі шнурівкою. Фото з Instagram

Одяг зі шнуруванням

Шнурування на одязі — це більше, ніж просто декор. Воно здатне змінити весь характер речі. Топи з переплетеннями в зоні декольте чи на рукавах мають звабливий, але водночас стриманий вигляд, якщо правильно підібрати інші елементи образу.

Цього сезону особливо популярні деталі на спині — від тонких стрічок до широких смуг. Такий декор додає загадковості та привабливості.

Куртка зі шнурівкою. Фото з Instagram

Спідниці та сукні з переплетеннями

Спідниці зі шнуруванням — вибір для тих, хто хоче підкреслити свою унікальність. Вони можуть бути як короткими й зухвалими, так і елегантними, наприклад, у формі спідниці-олівця. Головне правило — баланс: якщо в образі акцент на спідниці, верх варто залишити стриманим.

Сукня зі шнурівкою. Фото з Instagram

Аксесуари зі шнуруванням

Не менш популярні шнурівки на аксесуарах. Сумки, прикрашені стрічками чи мотузками, мають нестандартний вигляд та додають родзинки навіть найпростішому луку. Такий аксесуар здатний зробити образ більш вишуканим або, навпаки, розслабленим.

Сумка зі шнурівкою. Фото з Instagram

У новому сезоні головне — сміливість і фантазія. Не бійтеся додати шнурівки до свого гардероба, адже вони можуть стати тим самим елементом, який зробить ваш стиль неповторним.

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