Стильная лыжная куртка 2025 - главный тренд зимы - стильная лыжная куртка 2025

Не дайте холоду шансов — выберите идеальную лыжную куртку
Почти конец зимы, но еще можно при желании освежить гардероб и добавить в него что-то практичное, стильное и теплое. Лыжные куртки давно вышли за пределы горнолыжных курортов и уверенно заняли место в городской жизни. Они не только прекрасно защищают от холода и ветра, но и гармонично вписываются в современный гардероб.
Об этом сообщает Vogue.
Чем лыжная куртка лучше за обычную зимнюю
Как и в технологичных кроссовках Salomon, в таких куртках используются инновационные материалы. Это значит, что в них будет комфортно даже при меняющихся погодных условиях: тепло в мороз, но без парникового эффекта. Куртка не сковывает движения, не промокает и выдерживает порывы ветра, что особенно актуально в городской среде.
Варианты стильных сочетаний
Лыжная куртка — универсальная вещь, которую легко адаптировать под разные образы. Кроме классического тандема с джинсами и спортивными штанами, ее можно носить с:
- трикотажными платьями;
- костюмными брюками;
- юбками;
- шортами.
Благодаря популярности спортивного стиля такие эксперименты выглядят стильно и уместно.
Яркий акцент в зимней хмурости
Лыжные куртки часто имеют насыщенные цвета или яркие принты. Это не только безопасность в горах, но и отличный способ добавить красок в повседневную жизнь. Розовая, красная, лимонная или куртка с интересным рисунком сделает любой образ выразительным. А еще дизайнеры всегда продумывают удобные карманы.
Лыжная куртка — это про тепло, комфорт и стиль. Она легко вписывается в городские тренды, не боится капризов погоды и точно станет той вещью, без которой трудно представить зиму.
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