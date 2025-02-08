Стильна лижна куртка 2025 — головний тренд зими

Дівчина в яскравій куртці. Фото: Freepik

Майже кінець зими, але ще можна за бажанням освіжити гардероб і додати в нього щось практичне, стильне та тепле. Лижні куртки давно вийшли за межі гірськолижних курортів і впевнено зайняли місце в міському житті. Вони не лише чудово захищають від холоду та вітру, а й гармонійно вписуються в сучасний гардероб.

Про це повідомляє Vogue.

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Як і в технологічних кросівках Salomon, у таких куртках використовуються інноваційні матеріали. Це означає, що в них буде комфортно навіть за мінливих погодних умов: тепло у мороз, але без парникового ефекту. Куртка не сковує рухи, не промокає і витримує пориви вітру, що особливо актуально в міському середовищі.

Куртка. Фото з Instagram

Варіанти стильних поєднань

Лижна куртка — універсальна річ, яку легко адаптувати під різні образи. Окрім класичного тандему з джинсами та спортивними штанами, її можна носити з:

трикотажними сукнями;

костюмними штанами;

спідницями;

шортами.

Завдяки популярності спортивного стилю такі експерименти виглядають стильно та доречно.

Яскравий акцент у зимовій похмурості

Лижні куртки часто мають насичені кольори чи яскраві принти. Це не лише безпека в горах, а й чудовий спосіб додати фарб у повсякденне життя. Рожева, червона, лимонна або куртка з цікавим малюнком зробить будь-який образ виразним. А ще дизайнери завжди продумують зручні кишені.

Goldbergh. Фото з Instagram

Лижна куртка — це про тепло, комфорт і стиль. Вона легко вписується в міські тренди, не боїться примх погоди і точно стане тією річчю, без якої важко уявити зиму.

Раніше ми писали про те, яка куртка в тренді буде в кінці зими і весною.

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