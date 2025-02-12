Модная стрижка 2025 — почему все хотят "шторку" в этом сезоне

Девушка с красивой прической. Фото: Freepik

В последнее время в мире моды заметно возросла популярность одной стрижки, которая сочетает легкость, стиль и некую андрогинность. Если пройтись по улицам модных кварталов, можно увидеть все больше девушек с прической, которая добавляет образу немного беззаботности, бунтарства и при этом выглядит удивительно элегантно. Речь идет о короткой стрижке с челкой-шторкой.

Новости.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что эту стрижку делает такой привлекательной

Во-первых, она универсальна. Она подходит женщинам любого возраста и типа волос, а еще легко укладывается — достаточно просто провести пальцами по челке, откидывая ее назад, и уже готов расслабленный, непринужденный вид. Во-вторых, эта прическа имеет определенный характер. Она не кричит, а скорее уверенно заявляет: "Я знаю, чего хочу". Именно поэтому все больше девушек выбирают этот стиль, в том числе и в Киеве.

Стрижка-шторка. Фото из Instagram

Британские стилисты уже отметили эту тенденцию и даже спорят, как лучше ее назвать. Кто-то видит в ней элементы классического боба, другие видят намек на моду 90-х, но все сходятся в одном: это стрижка, которая добавляет уверенности и не требует лишних хлопот.

А еще интересно, что короткие волосы уже давно перестали быть просто вопросом удобства. Это скорее способ заявить о своей независимости. Многие привыкли воспринимать длинные волосы как своеобразную защиту, а отказ от них — это знак, что человек чувствует себя уверенно.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

И если вы ищете способ освежить образ к весне, эта прическа может стать отличным вариантом. Она стильная, не требует сложного ухода и подходит тем, кто не боится экспериментировать.

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