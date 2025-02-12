Модна стрижка 2025 — чому всі хочуть "шторку" цього сезону

Дівчина з гарною зачіскою. Фото: Freepik

Останнім часом у світі моди помітно зросла популярність однієї стрижки, яка поєднує легкість, стиль і певну андрогінність. Якщо пройтися вулицями модних кварталів, можна побачити все більше дівчат із зачіскою, що додає образу трохи безтурботності, бунтарства і водночас має напрочуд елегантний вигляд. Йдеться про коротку стрижку з гривкою-шторкою.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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По-перше, вона універсальна. Вона пасує жінкам будь-якого віку і типу волосся, а ще легко вкладається — достатньо просто провести пальцями по гривці, відкидаючи її назад, і вже готовий розслаблений, невимушений вигляд. По-друге, ця зачіска має певний характер. Вона не кричить, а швидше впевнено заявляє: "Я знаю, чого хочу". Саме тому все більше дівчат обирають цей стиль, зокрема й у Києві.

Стрижка-шторка. Фото з Instagram

Британські стилісти вже відзначили цю тенденцію і навіть сперечаються, як краще її назвати. Хтось бачить у ній елементи класичного бобу, інші вбачають натяк на моду 90-х, але всі погоджуються в одному: це стрижка, яка додає впевненості і не вимагає зайвого клопоту.

А ще цікаво, що коротке волосся вже давно перестало бути просто питанням зручності. Це радше спосіб заявити про свою незалежність. Багато хто звик сприймати довге волосся як своєрідний захист, а відмова від нього — це знак, що людина почувається впевнено.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

І якщо ви шукаєте спосіб освіжити образ до весни, ця зачіска може стати чудовим варіантом. Вона стильна, не потребує складного догляду і підходить тим, хто не боїться експериментувати.

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