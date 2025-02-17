Аксессуар, который все обсуждают после Недели моды в Копенгагене

Стильная девушка. Фото: Freepik

Галстук — главный модный аксессуар 2025 года, и это уже невозможно не заметить. В Копенгагене, во время Недели моды, этот элемент гардероба стал центральной деталью в образах гостей, демонстрируя, что классический деловой стиль получил новое, более современное прочтение.

Об этом пишет Vogue.

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Если раньше галстук ассоциировался исключительно с офисными костюмами, то сегодня он отлично дополняет как сдержанные, так и более неформальные ансамбли. Тренд на бизнес-эстетику, постепенно набирающий популярность последние сезоны, достиг своего пика после показа Saint Laurent весна-лето 2025. Модели, в том числе Белла Хадид, выходили на подиум в классических костюмах с рубашками и галстуками, задавая тон для модников всего мира.

Белла Хадид на шоу Saint Laurent весна-лето 2025. Фото: Vogue

Возвращение галстука легко объяснить: после пандемии многие вернулись к работе в офисах, а вместе с этим — к желанию выглядеть стильно, сочетая комфорт и строгость. Но этот аксессуар уже не ограничивается сугубо деловым стилем. Сегодня его можно носить с блейзерами, кожаными пальто или даже бомберами, создавая интересные и смелые образы.

Еще одно преимущество тренда — вам совсем не обязательно покупать новый галстук. Вспомните о вещах, которые хранятся в гардеробе вашего мужа, брата или даже дедушки — среди них точно найдется что-то стильное. А немного экспериментов со стилем помогут сделать образ современным и актуальным.

Галстук в образе. Фото: Vogue

Галстук доказывает, что аксессуары могут кардинально изменить даже самый простой образ. И кто знает — возможно, именно этот элемент гардероба станет вашей любимой изюминкой в 2025 году.

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