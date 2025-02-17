Аксесуар, який усі обговорюють після Тижня моди в Копенгагені

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Краватка — головний модний аксесуар 2025 року, і це вже неможливо не помітити. У Копенгагені, під час Тижня моди, цей елемент гардероба став центральною деталлю в образах гостей, демонструючи, що класичний діловий стиль отримав нове, більш сучасне прочитання.

Про це пише Vogue.

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Якщо раніше краватка асоціювалася виключно з офісними костюмами, то сьогодні вона чудово доповнює як стримані, так і більш неформальні ансамблі. Тренд на бізнес-естетику, що поступово набирав популярності останні сезони, досяг свого піка після показу Saint Laurent весна-літо 2025. Моделі, зокрема Белла Гадід, виходили на подіум у класичних костюмах із сорочками та краватками, задаючи тон для модників усього світу.

Белла Гадід на шоу Saint Laurent весна-літо 2025. Фото: Vogue

Повернення краватки легко пояснити: після пандемії багато хто повернувся до роботи в офісах, а разом із цим — до бажання мати стильний вигляд, поєднуючи комфорт і строгість. Але цей аксесуар уже не обмежується суто діловим стилем. Сьогодні його можна носити з блейзерами, шкіряними пальтами або навіть бомберами, створюючи цікаві та сміливі образи.

Ще одна перевага тренду — вам зовсім не обов’язково купувати нову краватку. Згадайте про речі, які зберігаються у гардеробі вашого чоловіка, брата чи навіть дідуся — серед них точно знайдеться щось стильне. А трохи експериментів зі стилем допоможуть зробити образ сучасним і актуальним.

Краватка в образі. Фото: Vogue

Краватка доводить, що аксесуари можуть кардинально змінити навіть найпростіший образ. І хто знає — можливо, саме цей елемент гардероба стане вашою улюбленою родзинкою у 2025 році.

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