Стильный маникюр 2025 – оттенки, которые стоит попробовать уже сейчас

Маникюр в розовом оттенке. Фото: Freepik

В 2025 году маникюр может стать важным акцентом вашего образа. Если не хочется погружаться в эксперименты с яркими или сложными дизайнами, можно выбрать однотонное, но очень стильное покрытие.

Новини.LIVE предлагает вам рассмотреть несколько отличных оттенков, которые не только украсят ваши ногти, но и создадут особое настроение празднику.

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Спелая вишня

Этот глубокий оттенок можно назвать бордовым, винным или даже бургунди. Он отлично подходит тем, кто избегает алых или черных тонов, но хочет выглядеть элегантно и дорого. Насыщенный и благородный, этот цвет отлично подчеркивает атмосферу зимних праздников и придает вашему образу нотки роскоши.

Цвет спелой вишни. Фото с Instagram

Темно-зеленый

Этот оттенок всегда ассоциируется с зимой и праздниками. Лесной зеленый, изумрудный или малахитовый — каждый из этих тонов напоминает о рождественской елке, создавая чувство уюта и гармонии. Кроме того, зеленый считается счастливым цветом 2025 года, так что он точно придаст вашим праздникам положительную энергию.

Зеленый цвет. Фото с Instagram

Шоколадно-коричневый

Коричневый стал главным трендом 2024 года и останется актуальным в 2025 году. Шоколадный оттенок на ногтях имеет теплый и уютный вид, придавая образу особый шарм.

Шоколадно-коричневый цвет. Фото с Instagram

Это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, но хочет иметь стильный и изысканный вид даже в праздничный период.

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