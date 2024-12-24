Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Найстильніші відтінки манікюру 2025 — будьте в тренді arrow

Найстильніші відтінки манікюру 2025 — будьте в тренді

24 грудня 2024 19:28
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильний манікюр 2025 — відтінки, які варто спробувати вже зараз
Манікюр в рожевому відтінку. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

У 2025 році манікюр може стати важливим акцентом вашого образу. Якщо не хочеться занурюватися в експерименти з яскравими чи складними дизайнами, можна обрати однотонне, але надзвичайно стильне покриття. 

Новини.LIVE пропонує вам розглянути кілька чудових відтінків, які не лише прикрасять ваші нігті, але й створять особливий настрій свята.

Читайте також:

Які кольори для манікюру будуть у тренді 2025 року

Стигла вишня

Цей глибокий відтінок можна назвати бордовим, винним чи навіть бургунді. Він чудово підходить тим, хто уникає яскраво-червоних чи чорних тонів, але хоче мати елегантний та дорогий вигляд. Насичений і шляхетний, цей колір відмінно підкреслює атмосферу зимових свят і додає вашому образу нотки розкоші.

Колір стиглої вишні в тренді 2024-2025
Колір стиглої вишні. Фото: Instagram

Темно-зелений

Цей відтінок завжди асоціюється з зимою та святами. Лісовий зелений, смарагдовий або малахітовий — кожен із цих тонів нагадує про різдвяну ялинку, створюючи відчуття затишку та гармонії. Крім того, зелений вважається щасливим кольором 2025 року, тож він точно додасть вашим святам позитивної енергії.

Зелений колір манікюру підходить для сміливих жінок
Зелений колір. Фото: Instagram

Шоколадно-коричневий

Коричневий став головним трендом 2024 року і залишиться актуальним у 2025-му. Шоколадний відтінок на нігтях має теплий і затишний вигляд, додаючи образу особливого шарму.

Темно-коричневий має стильний вигляд на нігтях
Шоколадно-коричневий колір. Фото: Instagram

Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, але хоче мати стильний та вишуканий вигляд навіть у святковий період.

Раніше ми писали про те, який вид класичного манікюру в тренді.

Також ми ділились ідеями для святкового манікюру, щоб мати розкішний вигляд. 

мода манікюр краса стиль 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:29 У Львові потребуючих пригостили різдвяною вечерею — фото

20:21 Негода вируватиме — синоптики заявили про небезпеку на Різдво

20:00 Який висновок ВЛК вважається неправомірним

19:57 Розбір завалів на тлі ялинки — фото наслідків атаки на Кривий Ріг

19:40 Садовий показав, як святкують Різдво у Львові під час війни

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

19:30 Сирський привітав українських військових з Різдвом

19:22 Росія знову атакує Херсон — пролунали вибухи

18:50 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

18:47 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року

20:29 У Львові потребуючих пригостили різдвяною вечерею — фото

20:21 Негода вируватиме — синоптики заявили про небезпеку на Різдво

20:00 Який висновок ВЛК вважається неправомірним

19:57 Розбір завалів на тлі ялинки — фото наслідків атаки на Кривий Ріг

19:40 Садовий показав, як святкують Різдво у Львові під час війни

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

19:30 Сирський привітав українських військових з Різдвом

19:22 Росія знову атакує Херсон — пролунали вибухи

18:50 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

18:47 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні