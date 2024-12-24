Стильний манікюр 2025 — відтінки, які варто спробувати вже зараз

Манікюр в рожевому відтінку. Фото: Freepik

У 2025 році манікюр може стати важливим акцентом вашого образу. Якщо не хочеться занурюватися в експерименти з яскравими чи складними дизайнами, можна обрати однотонне, але надзвичайно стильне покриття.

Новини.LIVE пропонує вам розглянути кілька чудових відтінків, які не лише прикрасять ваші нігті, але й створять особливий настрій свята.

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Стигла вишня

Цей глибокий відтінок можна назвати бордовим, винним чи навіть бургунді. Він чудово підходить тим, хто уникає яскраво-червоних чи чорних тонів, але хоче мати елегантний та дорогий вигляд. Насичений і шляхетний, цей колір відмінно підкреслює атмосферу зимових свят і додає вашому образу нотки розкоші.

Колір стиглої вишні. Фото: Instagram

Темно-зелений

Цей відтінок завжди асоціюється з зимою та святами. Лісовий зелений, смарагдовий або малахітовий — кожен із цих тонів нагадує про різдвяну ялинку, створюючи відчуття затишку та гармонії. Крім того, зелений вважається щасливим кольором 2025 року, тож він точно додасть вашим святам позитивної енергії.

Зелений колір. Фото: Instagram

Шоколадно-коричневий

Коричневий став головним трендом 2024 року і залишиться актуальним у 2025-му. Шоколадний відтінок на нігтях має теплий і затишний вигляд, додаючи образу особливого шарму.

Шоколадно-коричневий колір. Фото: Instagram

Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, але хоче мати стильний та вишуканий вигляд навіть у святковий період.

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