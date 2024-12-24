Стильний манікюр 2025 — відтінки, які варто спробувати вже зараз

Найстильніші відтінки манікюру 2025 — будьте в тренді
У 2025 році манікюр може стати важливим акцентом вашого образу. Якщо не хочеться занурюватися в експерименти з яскравими чи складними дизайнами, можна обрати однотонне, але надзвичайно стильне покриття.
Новини.LIVE пропонує вам розглянути кілька чудових відтінків, які не лише прикрасять ваші нігті, але й створять особливий настрій свята.
Які кольори для манікюру будуть у тренді 2025 року
Стигла вишня
Цей глибокий відтінок можна назвати бордовим, винним чи навіть бургунді. Він чудово підходить тим, хто уникає яскраво-червоних чи чорних тонів, але хоче мати елегантний та дорогий вигляд. Насичений і шляхетний, цей колір відмінно підкреслює атмосферу зимових свят і додає вашому образу нотки розкоші.
Темно-зелений
Цей відтінок завжди асоціюється з зимою та святами. Лісовий зелений, смарагдовий або малахітовий — кожен із цих тонів нагадує про різдвяну ялинку, створюючи відчуття затишку та гармонії. Крім того, зелений вважається щасливим кольором 2025 року, тож він точно додасть вашим святам позитивної енергії.
Шоколадно-коричневий
Коричневий став головним трендом 2024 року і залишиться актуальним у 2025-му. Шоколадний відтінок на нігтях має теплий і затишний вигляд, додаючи образу особливого шарму.
Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, але хоче мати стильний та вишуканий вигляд навіть у святковий період.
Раніше ми писали про те, який вид класичного манікюру в тренді.
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