Модные цвета для маникюра 2025 – черный и не только

Самые роскошные цвета маникюра, которые всегда в моде
Аккуратный и стильный маникюр всегда остается важной деталью образа любой девушки. Цвет лака может рассказать о ее вкусе, стиле и даже намекнуть на статус. Есть классические оттенки, а есть те, которые имеют по-настоящему дорогой и утонченный вид, идеально дополняя образ женщины, что ценит элегантность.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Большинство мастеров маникюра единогласно назовут несколько цветов, никогда не выходящих из моды. Это именно те оттенки, которые выглядят роскошно, независимо от времени года. Главное правило — никаких лишних рисунков или украшений, которые могут испортить эстетику.
Какой цвет маникюра выбрать в 2025 году
Французский маникюр
Френч — это вневременная классика, которую обожают не только обычные девушки, но и знаменитости. Этот стиль одинаково подходит и для офисных будней, и для праздничных событий. Аккуратные кончики на ногтях подходят к любой длине и форме, всегда оставляя чувство ухоженности и изысканности.
Красный
Красный маникюр — это выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность и роскошь. Он всегда выглядит стильно, придает образу уверенности и утонченности. Этот цвет давно стал символом классики, гармонично сочетающегося с любым стилем.
Серый
Если белый кажется слишком контрастным, серый — это идеальный компромисс. Он придает образу свежести и легкости, при этом выглядит нежно и дорого. Такой оттенок прекрасно подходит к любому стилю одежды, делая образ гармоничным.
Черный
Черный маникюр — это выбор сильных и уверенных в себе женщин. Он выглядит стильно и элегантно, подчеркивая независимость и вкус его обладатильницы.
Этот цвет часто встречается на модных показах и в повседневной жизни знаменитостей, потому его смело можно назвать универсальным.
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