Модные цвета для маникюра 2025 – черный и не только

Роскошный маникюр. Фото: Freepik

Аккуратный и стильный маникюр всегда остается важной деталью образа любой девушки. Цвет лака может рассказать о ее вкусе, стиле и даже намекнуть на статус. Есть классические оттенки, а есть те, которые имеют по-настоящему дорогой и утонченный вид, идеально дополняя образ женщины, что ценит элегантность.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Большинство мастеров маникюра единогласно назовут несколько цветов, никогда не выходящих из моды. Это именно те оттенки, которые выглядят роскошно, независимо от времени года. Главное правило — никаких лишних рисунков или украшений, которые могут испортить эстетику.

Какой цвет маникюра выбрать в 2025 году

Французский маникюр

Френч — это вневременная классика, которую обожают не только обычные девушки, но и знаменитости. Этот стиль одинаково подходит и для офисных будней, и для праздничных событий. Аккуратные кончики на ногтях подходят к любой длине и форме, всегда оставляя чувство ухоженности и изысканности.

Французский маникюр. Фото с Instagram

Красный

Красный маникюр — это выбор для тех, кто хочет подчеркнуть свою женственность и роскошь. Он всегда выглядит стильно, придает образу уверенности и утонченности. Этот цвет давно стал символом классики, гармонично сочетающегося с любым стилем.

Красный цвет маникюра. Фото с Instagram

Серый

Если белый кажется слишком контрастным, серый — это идеальный компромисс. Он придает образу свежести и легкости, при этом выглядит нежно и дорого. Такой оттенок прекрасно подходит к любому стилю одежды, делая образ гармоничным.

Маникюр в сером цвете. Фото с Instagram

Черный

Черный маникюр — это выбор сильных и уверенных в себе женщин. Он выглядит стильно и элегантно, подчеркивая независимость и вкус его обладатильницы.

Маникюр в черном цвете. Фото с Instagram

Этот цвет часто встречается на модных показах и в повседневной жизни знаменитостей, потому его смело можно назвать универсальным.

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