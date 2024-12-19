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Найрозкішніші кольори манікюру, які завжди в моді

19 грудня 2024 19:28
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні кольори для манікюру 2025 — чорний і не тільки
Розкішний манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Акуратний і стильний манікюр завжди залишається важливою деталлю образу будь-якої дівчини. Колір лаку може розповісти про її смак, стиль і навіть натякнути на статус. Є класичні відтінки, а є ті, що мають по-справжньому дорогий і витончений вигляд, ідеально доповнюючи образ жінки, яка цінує елегантність.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Більшість майстрів манікюру одноголосно назвуть кілька кольорів, які ніколи не виходять із моди. Це саме ті відтінки, які мають розкішний вигляд, незалежно від пори року. Головне правило — жодних зайвих малюнків чи прикрас, які можуть зіпсувати естетику.

Який колір манікюру обрати у 2025 році

Французький манікюр

Френч — це позачасова класика, яку обожнюють не лише звичайні дівчата, а й знаменитості. Цей стиль однаково пасує і для офісних буднів, і для святкових подій. Акуратні кінчики на нігтях підходять до будь-якої довжини та форми, завжди залишаючи відчуття доглянутості й вишуканості.

Французький манікюр - універсальний варіант
Французький манікюр. Фото з Instagram

Червоний

Червоний манікюр — це вибір для тих, хто хоче підкреслити свою жіночність і розкіш. Він завжди має стильний вигляд, додає образу впевненості й витонченості. Цей колір давно став символом класики, який гармонійно поєднується з будь-яким стилем.

Червоний колір для того, щоб віділитись
Червоний колір манікюру. Фото з Instagram

Сірий

Якщо білий здається занадто контрастним, сірий — це ідеальний компроміс. Він додає образу свіжості й легкості, при цьому має ніжний й дорогий вигляд. Такий відтінок прекрасно пасує до будь-якого стилю одягу, роблячи образ гармонійним.

Стриманий дизайн манікюра в сірому кольорі має дорогий вигляд
Манікюр в сірому кольорі. Фото з Instagram

Чорний

Чорний манікюр — це вибір сильних і впевнених у собі жінок. Він має стильний і елегантний вигляд, підкреслюючи незалежність і смак його власниці.

Чорний манікюр вже став класикою
Манікюр в чорному кольорі. Фото з Instagram

Цей колір часто зустрічається на модних показах і в повсякденному житті знаменитостей, тому його сміливо можна назвати універсальним.

Раніше ми писали про те, в чому особливість японського манікюру.

Також ми розповідали про дизайни манікюру, які зможуть стати гарною альтернативою нюду.

мода манікюр краса стиль нігті

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