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Самые распространенные ошибки в гардеробе украинок

31 декабря 2024 18:12
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Ошибки в выборе одежды, которые допускает каждая украинка
Женщина на шопинге. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Создать гардероб, полностью отвечающий вашим потребностям, не так уж просто. Очень часто мы повторяем одни и те же ошибки, даже не задумываясь об их влиянии на наш вид и уверенность в себе.

Новини.LIVE расскажет о самых распространенных проблемах многих украинок.

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Когда не стоит делать покупки

Одежда не соответствует стилю жизни

Часто бывает так, что после длительного времени в декрете или на дистанционной работе мы привыкаем к удобным футболкам, джинсам или спортивным костюмам. Но, возвращаясь к офису или деловым встречам, продолжаем носить ту же "форму", даже если это противоречит дресс-коду.

Вместо универсального платья-футляра мы снова покупаем новые джинсы, которые вроде бы и нужны, но не решают проблему.

Перед покупкой новой одежды следует оценить свой стиль жизни. Подумайте, как часто вы бываете на официальных мероприятиях, гуляете по городу или работаете из дома. Это поможет определить, чего действительно не хватает в вашем шкафу.

Часто большинство совершают ненужные покупки
Вещи. Фото: Freepik

Слишком много одинаковых вещей

Есть любимый цвет или фасон? Это отлично, но когда в вашем гардеробе десять почти одинаковых блузок или несколько пар похожих джинсов, это ограничивает ваши возможности. В результате вы ежедневно выглядите одинаково, даже если шкаф забит до отказа.

Попытайтесь экспериментировать с цветами или фасонами, которые вы обычно не выбираете. Возможно, вы даже удивитесь, как хорошо вам подходит что-то совершенно новое.

Новые вещи не вписываются в старый гардероб

Сколько раз было такое: купили классный свитер или юбку, но дома оказалось, что их не с чем соединить? В результате такие покупки просто занимают место, а вы снова думаете, что "нечего одеть".

Перед тем, как приобрести новую вещь, представьте сначала по меньшей мере две или три комбинации с одеждой, которая уже есть в вашем шкафу. Если это сделать тяжело, возможно, покупка будет излишней.

К новым покупкам следует относиться серьезно
Девушка выбирает одежду. Фото: Freepik

Спонтанный шоппинг

Плохое настроение или желание себя порадовать нередко заканчиваются импульсивными покупками. Вы заходите в магазин без четкого плана и приобретаете что-то, что имеет великолепный, но совершенно не отвечает вашему стилю или потребностям. В результате одежда просто висит в шкафу, так и не дождавшись своего "звездного времени".

Поэтому прежде чем отправляться за покупками, составьте список вещей, которые вам действительно нужны. Это поможет избежать затрат на то, что впоследствии окажется ненужным.

Покупки в последний момент

Перед важным мероприятием или праздником нередко вспоминаем, что до идеального образа не хватает обуви или аксессуаров. Тогда в последний момент забегаем в ближайший магазин и покупаем первое, что попадется под руку. В результате это становится "одноразовой вещью", которая не вписывается в гардероб и остается без внимания после одного выхода.

Ранее мы писали об универсальных вещах, которые будут актуальны в течение года.

Также мы сообщали, какие вещи всегда пользуются спросом и очень популярны.

мода одежда женщины вещи стиль

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