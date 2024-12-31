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Найпоширеніші помилки в гардеробі українок

31 грудня 2024 18:12
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Помилки у виборі одягу, які допускає кожна українка
Жінка на шопінгу. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Створити гардероб, який повністю відповідає вашим потребам, не так вже й просто. Дуже часто ми повторюємо одні й ті самі помилки, навіть не замислюючись про їхній вплив на наш вигляд та впевненість у собі.

Новини.LIVE розповість про найпоширеніші проблеми багатьох українок.

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Коли не варто робити покупки

Одяг не відповідає стилю життя

Часто буває так, що після тривалого часу в декреті чи на дистанційній роботі ми звикаємо до зручних футболок, джинсів чи спортивних костюмів. Але, повертаючись до офісу чи ділових зустрічей, продовжуємо носити ту ж "форму", навіть якщо це суперечить дрескоду.

Замість універсальної сукні-футляра ми знову купуємо нові джинси, які начебто й потрібні, але не вирішують проблему.

Перед покупкою нового одягу варто оцінити свій стиль життя. Подумайте, як часто ви буваєте на офіційних заходах, гуляєте містом чи працюєте з дому. Це допоможе визначити, чого справді не вистачає у вашій шафі.

Часто більшість роблять непотрібні покупки
Речі. Фото: Freepik

Занадто багато однакових речей

Маєте улюблений колір чи фасон? Це чудово, але коли у вашому гардеробі десять майже однакових блузок або кілька пар схожих джинсів, це обмежує ваші можливості. У результаті ви щодня маєте однаковий вигляд, навіть якщо шафа забита вщерть.

Спробуйте експериментувати з кольорами чи фасонами, які ви зазвичай не вибираєте. Можливо, ви навіть здивуєтеся, наскільки добре вам підходить щось зовсім нове.

Нові речі не вписуються у старий гардероб

Скільки разів було таке: купили класний светр чи спідницю, але вдома виявилось, що їх нема з чим поєднати? У результаті такі покупки просто займають місце, а ви знову думаєте, що "немає чого одягнути".

Перед тим, як придбати нову річ, уявіть спочатку щонайменше дві або три комбінації з одягом, який вже є у вашій шафі. Якщо це зробити важко, можливо, покупка буде зайвою.

До нових покупок варто ставитись серйозно
Дівчина обирає одяг. Фото: Freepik

Спонтанний шопінг

Поганий настрій чи бажання себе порадувати нерідко закінчуються імпульсивними покупками. Ви заходите в магазин без чіткого плану і купуєте щось, що має чудовий чудовий, але абсолютно не відповідає вашому стилю чи потребам. У результаті одяг просто висить у шафі, так і не дочекавшись свого "зоряного часу".

Тому перш ніж вирушати за покупками, складіть список речей, які вам справді потрібні. Це допоможе уникнути витрат на те, що згодом виявиться непотрібним.

Покупки в останню мить

Перед важливим заходом чи святом нерідко згадуємо, що до ідеального образу не вистачає взуття чи аксесуарів. Тоді в останній момент забігаємо в найближчий магазин і купуємо перше, що потрапить під руку. У результаті це стає "одноразовою річчю", яка не вписується у гардероб і залишається без уваги після одного виходу.

Раніше ми писали про універсальні речі, що будуть актуальними протягом року.

Також ми повідомляли, які речі завжди мають попит і дуже популярні.

мода одяг жінки речі стиль

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