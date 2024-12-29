Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Самый модный свитер зимы 2025 — как носить, чтобы покорить всех arrow

Самый модный свитер зимы 2025 — как носить, чтобы покорить всех

29 декабря 2024 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как носить свитер зимой — стильные идеи, всех удивят
Девушка в стильном свитере. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима невозможна без теплых свитеров. Эта вещь давно стала классикой, которую мы сочетаем с джинсами, брюками или даже юбками. Но чтобы создать действительно стильный и дорогостоящий образ, необязательно прятаться за стандартами. Все, что нужно, немного фантазии и внимания к деталям.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

В последнее время стиль Old Money приобрел огромную популярность. Его сущность в простоте и элегантности. Это базовые вещи высокого качества, которые всегда выглядят дорогостоящими и актуальными. Они не теряют своего обаяния со временем, поэтому отлично подходят для тех, кто ценит классику.

Как носить свитера по-новому

Old Money — это не только одежда, а целая эстетика. Свитера играют в ней немаловажную роль, ведь они комфортны, практичны и стильны. Чтобы ваш образ не выглядел обыденно, предлагаем несколько простых, но эффектных идей для ношения свитеров.

Свитер на плечах

Попытайтесь соединить два свитера в одном образе: один наденьте, а другой накиньте на плечи. Это выглядит стильно, придает глубине образу и подчеркивает ваш хороший вкус. Такой прием можно увидеть в модных коллекциях брендов Michael Kors и Rabanne.

Свитер можно носить в разной стилизации
Свитер на плечах. Фото с Instagram

Свитер вместо пояса

Хотите иметь нестандартный вид? Завяжите свитер на поясе. Это не только придает оригинальности образу, но и создает ощущение непринужденной роскоши.

Кто-то носит свитер на поясе ради оригинальности
Свитер на поясе. Фото с Instagram

Свитер поверх пальто или жакета

Разместите свитер поверх классического пальто или элегантного жакета. Такой стильный трюк выглядит очень эффектно и идеально подходит для зимних прогулок или встреч.

Самый оригинальный вариант того, как можно носить свитер
Свитер поверх пальто. Фото с Instagram

Эстетика "тихой роскоши" — это о вещах, которые никогда не выходят из моды. Базовый гардероб, состоящий из однотонных свитеров, классических брюк и пальто, подходит как для повседневной жизни, так и для особых событий. И главное — такие образы всегда имеют дорогой вид, даже если вы не тратите на них целое состояние.

Ставка на стиль Old Money — это выбор в пользу сдержанной элегантности, которая будет актуальна всегда. 

Раньше мы писали о том, какие модные новинки удивят вас в 2025 году.

Также мы сообщали, какой цвет в одежде станет трендовым в следующем году.

мода одежда тренды вещи стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

09:16 Выезд за границу — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня

09:12 Авиакатастрофа в Южной Корее — количество погибших резко возросло

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

08:51 Уничтожены еще 1730 окупантов — в Генштабе раскрыли потери врага

08:45 Если создали ОСМД — украинцам ответили, сохранится ли субсидия

08:26 Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW

08:15 Зарплаты, пенсии, тарифы — главные финансовые изменения в 2024

08:02 Мужчина не прибыл в ТЦК, так как не было автобуса — что решил суд

10:06 Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей сбила ПВО

09:54 Российские корабли на дежурстве в Черном море — какая угроза

09:48 Третья авария за неделю — в Канаде загорелся пассажирский самолет

09:16 Выезд за границу — какая ситуация с КПП на Одесчине сегодня

09:12 Авиакатастрофа в Южной Корее — количество погибших резко возросло

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

08:51 Уничтожены еще 1730 окупантов — в Генштабе раскрыли потери врага

08:45 Если создали ОСМД — украинцам ответили, сохранится ли субсидия

08:26 Путин исключает Талибан из террористического списка, — ISW

08:15 Зарплаты, пенсии, тарифы — главные финансовые изменения в 2024

08:02 Мужчина не прибыл в ТЦК, так как не было автобуса — что решил суд

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн