Как носить свитер зимой — стильные идеи, всех удивят

Девушка в стильном свитере. Фото: Freepik

Зима невозможна без теплых свитеров. Эта вещь давно стала классикой, которую мы сочетаем с джинсами, брюками или даже юбками. Но чтобы создать действительно стильный и дорогостоящий образ, необязательно прятаться за стандартами. Все, что нужно, немного фантазии и внимания к деталям.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В последнее время стиль Old Money приобрел огромную популярность. Его сущность в простоте и элегантности. Это базовые вещи высокого качества, которые всегда выглядят дорогостоящими и актуальными. Они не теряют своего обаяния со временем, поэтому отлично подходят для тех, кто ценит классику.

Как носить свитера по-новому

Old Money — это не только одежда, а целая эстетика. Свитера играют в ней немаловажную роль, ведь они комфортны, практичны и стильны. Чтобы ваш образ не выглядел обыденно, предлагаем несколько простых, но эффектных идей для ношения свитеров.

Свитер на плечах

Попытайтесь соединить два свитера в одном образе: один наденьте, а другой накиньте на плечи. Это выглядит стильно, придает глубине образу и подчеркивает ваш хороший вкус. Такой прием можно увидеть в модных коллекциях брендов Michael Kors и Rabanne.

Свитер на плечах. Фото с Instagram

Свитер вместо пояса

Хотите иметь нестандартный вид? Завяжите свитер на поясе. Это не только придает оригинальности образу, но и создает ощущение непринужденной роскоши.

Свитер на поясе. Фото с Instagram

Свитер поверх пальто или жакета

Разместите свитер поверх классического пальто или элегантного жакета. Такой стильный трюк выглядит очень эффектно и идеально подходит для зимних прогулок или встреч.

Свитер поверх пальто. Фото с Instagram

Эстетика "тихой роскоши" — это о вещах, которые никогда не выходят из моды. Базовый гардероб, состоящий из однотонных свитеров, классических брюк и пальто, подходит как для повседневной жизни, так и для особых событий. И главное — такие образы всегда имеют дорогой вид, даже если вы не тратите на них целое состояние.

Ставка на стиль Old Money — это выбор в пользу сдержанной элегантности, которая будет актуальна всегда.

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