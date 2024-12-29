Як носити светр взимку — стильні ідеї, що всіх здивують

Дівчина в стильному светрі. Фото: Freepik

Зима неможлива без теплих светрів. Ця річ давно стала класикою, яку ми поєднуємо з джинсами, штанами чи навіть спідницями. Але щоб створити справді стильний і дорогий образ, необов’язково ховатися за стандартами. Усе, що потрібно, — трохи фантазії та уваги до деталей.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Останнім часом стиль Old Money здобув величезну популярність. Його сутність у простоті та елегантності. Це базові речі високої якості, які завжди мають дорогий й актуальний вигляд. Вони не втрачають своєї чарівності з часом, тому чудово підходять для тих, хто цінує класику.

Як носити светри по-новому

Old Money — це не лише одяг, а ціла естетика. Светри відіграють у ній важливу роль, адже вони комфортні, практичні та стильні. Щоб ваш образ не мав буденний вигляд, пропонуємо кілька простих, але ефектних ідей для носіння светрів.

Светр на плечах

Спробуйте поєднати два светри в одному образі: один вдягніть, а інший накиньте на плечі. Це має стильний вигляд, додає глибини образу та підкреслює ваш хороший смак. Такий прийом можна побачити у модних колекціях брендів Michael Kors і Rabanne.

Светр на плечах. Фото з Instagram

Светр замість пояса

Хочете мати нестандартний вигляд? Зав’яжіть светр на поясі. Це не лише додає оригінальності образу, а й створює відчуття невимушеної розкоші.

Светр на поясі. Фото з Instagram

Светр поверх пальта або жакета

Додайте светр поверх класичного пальта чи елегантного жакета. Такий стильний трюк має дуже ефектний вигляд й ідеально пасує для зимових прогулянок чи зустрічей.

Сверх поверх пальто. Фото з Instagram

Естетика "тихої розкоші" — це про речі, які ніколи не виходять із моди. Базовий гардероб, який складається з однотонних светрів, класичних штанів і пальт, підходить як для повсякденного життя, так і для особливих подій. І головне – такі образи завжди мають дорогий вигляд, навіть якщо ви не витрачаєте на них цілий статок.

Ставка на стиль Old Money — це вибір на користь стриманої елегантності, яка буде актуальною завжди.

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