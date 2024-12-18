Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Самый модный пуховик зимы 2025 — как и с чем его носить arrow

Самый модный пуховик зимы 2025 — как и с чем его носить

18 декабря 2024 10:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модный пуховик для зимы 2025 — как носить его этой зимой
Девушка в зимней куртке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Черный пуховик — это настоящий мастхев в зимнем гардеробе. Он не только спасает от холода, но и является универсальным элементом, который подходит для любых образов. В моде он остается всегда, поэтому такой выбор — это выгодная инвестиция.

Новини.LIVE расскажет, с чем его можно совмещать.

Читайте также:

В холодное время года пуховик становится незаменимым. Его можно носить каждый день, сочетая с обычными вещами или создавая стильные луки. Особенно популярны оверсайз модели, пуховики с поясом, лакированные варианты, а также укороченные или удлиненные фасоны.

Как стильно носить черный пуховик

Для классического образа подойдут черные джинсы или лосины. Это монохромное решение смотрится сдержанно, но всегда в тренде.

Пуховик прекрасно сочетается с лосинами
Пуховик с лосинами. Фото с Instagram
null
Пуховик с джинсами. Фото с Instagram

Если хочется добавить цвет, попробуйте аксессуары. Красная или розовая шапка с шарфом сделают образ более ярким и свежим.

Отличный вариант — комбинировать черный пуховик с белым, серым или черным трикотажным костюмом. Такая пара создает стильный контраст и придает элегантность.

Пуховик прекрасно подходит под костюм черного цвета.
Пуховик с трикотажным костюмом. Фото с Instagram

Черно-белая классика никогда не подведет — это всегда уместное и модное решение.

Черный пуховик подходит и к джинсам
Пуховик с черными джинсами. Фото с Instagram

Что обуть под пуховик

Черный пуховик легко адаптируется к разной обуви. Его можно носить с уггами, ботинками челси или дутиками. Для более спортивного стиля подойдут кроссовки или высокие ботинки.

Что касается низа, то выше мы писали уже о том, что пуховик отлично сочетается с джинсами, классическими брюками, спортивными костюмами или даже трикотажными платьями. Если добавить яркую сумку или шарф, образ станет более выразительным.

В целом, черный пуховик — это вещь, которая выручит в любой ситуации. Он подходит и для casual-луков, и для более утонченных ансамблей. Просто добавьте немного фантазии и создайте свой неповторимый зимний стиль.

Раньше мы писали о том, как и с чем можно еще совмещать разные пуховики этой зимой.

Также мы сообщали, какие модели пуховиков больше не модны в 2025 году.

мода тренды зима образ стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:27 СБУ проводит усиленные проверки в правительственном квартале

11:13 Пограничники поразили два авто и склад РФ на Харьковщине — видео

Text

11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

11:02 Германия переносит ремонт военной техники ВСУ из Словакии

11:00 Денежная помощь для ВПЛ — где принимают заявки в декабре

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

10:59 Оккупанты под Николаевом — украинский фильм вошел в ТОП-2024

10:51 На стене реактора ЧАЭС обнаружили грибы, питающиеся радиацией

10:44 Экс-посол США сказал, что измениться от достройки Хмельницкой АЭС

10:29 Скандал в больнице — чем кормят пациентов в Одессе

10:24 SpaceX запустила в космос два спутника связи — фото

11:27 СБУ проводит усиленные проверки в правительственном квартале

11:13 Пограничники поразили два авто и склад РФ на Харьковщине — видео

11:02 Германия переносит ремонт военной техники ВСУ из Словакии

11:00 Денежная помощь для ВПЛ — где принимают заявки в декабре

10:59 Оккупанты под Николаевом — украинский фильм вошел в ТОП-2024

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

10:51 На стене реактора ЧАЭС обнаружили грибы, питающиеся радиацией

10:44 Экс-посол США сказал, что измениться от достройки Хмельницкой АЭС

10:29 Скандал в больнице — чем кормят пациентов в Одессе

10:24 SpaceX запустила в космос два спутника связи — фото

10:16 В России задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

Text

08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

17 декабря 2024
Text

23:04 Нардеп назвала проблему, которая влияет на громады Киевщины

Text

21:02 Заоблачная сумма — депутат об экспертизе аварии в метро в Киеве

Text

19:00 Главные коррупционные скандалы 2024 года — Київський час

Text

17:50 Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 КГВА сделала заявление о комендантском часе в Киеве на праздники

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

15:24 Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине