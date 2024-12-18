Модный пуховик для зимы 2025 — как носить его этой зимой

Девушка в зимней куртке. Фото: Freepik

Черный пуховик — это настоящий мастхев в зимнем гардеробе. Он не только спасает от холода, но и является универсальным элементом, который подходит для любых образов. В моде он остается всегда, поэтому такой выбор — это выгодная инвестиция.

Новини.LIVE расскажет, с чем его можно совмещать.

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В холодное время года пуховик становится незаменимым. Его можно носить каждый день, сочетая с обычными вещами или создавая стильные луки. Особенно популярны оверсайз модели, пуховики с поясом, лакированные варианты, а также укороченные или удлиненные фасоны.

Как стильно носить черный пуховик

Для классического образа подойдут черные джинсы или лосины. Это монохромное решение смотрится сдержанно, но всегда в тренде.

Пуховик с лосинами. Фото с Instagram

Пуховик с джинсами. Фото с Instagram

Если хочется добавить цвет, попробуйте аксессуары. Красная или розовая шапка с шарфом сделают образ более ярким и свежим.

Отличный вариант — комбинировать черный пуховик с белым, серым или черным трикотажным костюмом. Такая пара создает стильный контраст и придает элегантность.

Пуховик с трикотажным костюмом. Фото с Instagram

Черно-белая классика никогда не подведет — это всегда уместное и модное решение.

Пуховик с черными джинсами. Фото с Instagram

Что обуть под пуховик

Черный пуховик легко адаптируется к разной обуви. Его можно носить с уггами, ботинками челси или дутиками. Для более спортивного стиля подойдут кроссовки или высокие ботинки.

Что касается низа, то выше мы писали уже о том, что пуховик отлично сочетается с джинсами, классическими брюками, спортивными костюмами или даже трикотажными платьями. Если добавить яркую сумку или шарф, образ станет более выразительным.

В целом, черный пуховик — это вещь, которая выручит в любой ситуации. Он подходит и для casual-луков, и для более утонченных ансамблей. Просто добавьте немного фантазии и создайте свой неповторимый зимний стиль.

Раньше мы писали о том, как и с чем можно еще совмещать разные пуховики этой зимой.

Также мы сообщали, какие модели пуховиков больше не модны в 2025 году.