Модний пуховик для зими 2025 — як носити його цієї зими

Дівчина в зимовій куртці. Фото: Freepik

Чорний пуховик — це справжній мастхев у зимовому гардеробі. Він не лише рятує від холоду, а й є універсальним елементом, який підходить для будь-яких образів. У моді він залишається завжди, тому такий вибір — це вигідна інвестиція.

Новини.LIVE розповість, з чим його можна поєднувати.

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У холодну пору року пуховик стає незамінним. Його можна носити щодня, поєднуючи з повсякденними речами або створюючи стильні луки. Особливо популярні оверсайз моделі, пуховики з поясом, лаковані варіанти, а також вкорочені чи подовжені фасони.

Як стильно носити чорний пуховик

Для класичного образу підійдуть чорні джинси чи лосини. Це монохромне рішення виглядає стримано, але завжди в тренді.

Пуховик з лосинами. Фото з Instagram

Пуховик з джинсами. Фото з Instagram

Якщо хочеться додати кольору, спробуйте аксесуари. Червона або рожева шапка з шарфом зроблять образ яскравішим і свіжішим.

Відмінний варіант — комбінувати чорний пуховик з білим, сірим чи чорним трикотажним костюмом. Така пара створює стильний контраст і додає елегантності.

Пуховик з трикотажним костюмом. Фото з Instagram

Чорно-біла класика ніколи не підведе — це завжди доречне та модне рішення.

Пуховик з чорними джинсами. Фото з Instagram

Що взути під пуховик

Чорний пуховик легко адаптується до різного взуття. Його можна носити з уггами, черевиками челсі чи дутиками. Для більш спортивного стилю підійдуть кросівки або високі черевики.

Що стосується низу, то вище ми писали вже про те, що пуховик чудово поєднується з джинсами, класичними штанами, спортивними костюмами чи навіть трикотажними сукнями. Якщо додати яскраву сумку або шарф, образ стане більш виразним.

В цілому, чорний пуховик — це річ, яка виручить у будь-якій ситуації. Він підходить і для casual-луків, і для більш витончених ансамблів. Просто додайте трішки фантазії та створіть свій неповторний зимовий стиль.

Раніше ми писали про те, як і з чим можна ще поєднувати різні пуховики цією зимою.

Також ми повідомляли, які моделі пуховиків більше не в моді у 2025 році.