Самый модный оттенок маникюра 2025 — что выбрать

Маникюр. Фото: Freepik

Для всех, кто ценит уют и естественные оттенки, Pantone подготовил отличную новость — в 2025 году основным цветом станет Mocha Mousse. Это нежный, приглушенный коричневый, который напоминает сливочный шоколад или пенку на капучино. Он выглядит мягко, спокойно и элегантно, поэтому легко вписывается как в повседневный, так и в праздничный образ.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Почему Mocha Mousse такой особенный

Еще не так давно коричневый не был фаворитом — люди отдавали предпочтение более насыщенным оттенкам: бордовому, изумрудному, черному. Но сейчас натуральность в тренде, а теплые цвета создают ощущение гармонии и спокойствия. Mocha Mousse как раз не привлекает чрезмерного внимания, но добавляет образу изысканности и глубины.

Идеальный выбор для маникюра

Этот цвет прекрасно подходит для ногтей, ведь он не слишком темный и не слишком светлый — именно тот баланс, который отлично смотрится на любой длине.

Коричневые ногти. Фото из Instagram

Вот несколько идей для стильного маникюра в цвете Mocha Mousse:

Однотонное покрытие — универсальный вариант, который всегда уместен.

— универсальный вариант, который всегда уместен. Коричневый френч — деликатный акцент, что выглядит нежно и утонченно.

— деликатный акцент, что выглядит нежно и утонченно. Матовый эффект — делает цвет еще более глубоким и роскошным.

— делает цвет еще более глубоким и роскошным. Сочетание с бежевым или золотом — добавляет легкого сияния и оригинальности.

Френч. Фото из Instagram

Не только для маникюра

Mocha Mousse гармонично вписывается в гардероб, макияж и даже интерьер. Он отлично комбинируется с натуральными тканями, пастельными цветами и классической базой — белым, черным, серым. Его можно носить каждый день, и он не надоест.

Красивый дизайн с коричневым цветом. Фото из Instagram

Если хочется чего-то нового, но без лишней яркости, этот оттенок станет идеальным решением. В 2025 году Mocha Mousse точно покорит сердца тех, кто любит естественную элегантность и комфорт.

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