Самый модный оттенок маникюра 2025 — что выбрать

Самый модный маникюр 2025 года — какой цвет в тренде
Для всех, кто ценит уют и естественные оттенки, Pantone подготовил отличную новость — в 2025 году основным цветом станет Mocha Mousse. Это нежный, приглушенный коричневый, который напоминает сливочный шоколад или пенку на капучино. Он выглядит мягко, спокойно и элегантно, поэтому легко вписывается как в повседневный, так и в праздничный образ.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Почему Mocha Mousse такой особенный
Еще не так давно коричневый не был фаворитом — люди отдавали предпочтение более насыщенным оттенкам: бордовому, изумрудному, черному. Но сейчас натуральность в тренде, а теплые цвета создают ощущение гармонии и спокойствия. Mocha Mousse как раз не привлекает чрезмерного внимания, но добавляет образу изысканности и глубины.
Идеальный выбор для маникюра
Этот цвет прекрасно подходит для ногтей, ведь он не слишком темный и не слишком светлый — именно тот баланс, который отлично смотрится на любой длине.
Вот несколько идей для стильного маникюра в цвете Mocha Mousse:
- Однотонное покрытие — универсальный вариант, который всегда уместен.
- Коричневый френч — деликатный акцент, что выглядит нежно и утонченно.
- Матовый эффект — делает цвет еще более глубоким и роскошным.
- Сочетание с бежевым или золотом — добавляет легкого сияния и оригинальности.
Не только для маникюра
Mocha Mousse гармонично вписывается в гардероб, макияж и даже интерьер. Он отлично комбинируется с натуральными тканями, пастельными цветами и классической базой — белым, черным, серым. Его можно носить каждый день, и он не надоест.
Если хочется чего-то нового, но без лишней яркости, этот оттенок станет идеальным решением. В 2025 году Mocha Mousse точно покорит сердца тех, кто любит естественную элегантность и комфорт.
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