Наймодніший відтінок манікюру 2025 — що обрати

Манікюр. Фото: Freepik

Для всіх, хто цінує затишок і природні відтінки, Pantone підготував чудову новину — у 2025 році основним кольором стане Mocha Mousse. Це ніжний, приглушений коричневий, який нагадує вершковий шоколад або пінку на капучино. Він має м’який, спокійний й елегантний вигляд, тому легко вписується як у повсякденний, так і у святковий образ.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чому Mocha Mousse такий особливий

Ще не так давно коричневий не був фаворитом — люди віддавали перевагу більш насиченим відтінкам: бордовому, смарагдовому, чорному. Але зараз натуральність у тренді, а теплі кольори створюють відчуття гармонії та спокою. Mocha Mousse як раз не привертає надмірної уваги, але додає образу вишуканості та глибини.

Ідеальний вибір для манікюру

Цей колір чудово підходить для нігтів, адже він не надто темний і не надто світлий — саме той баланс, який має гарний вигляд на будь-якій довжині.

Коричневі нігті. Фото з Instagram

Ось кілька ідей для стильного манікюру в кольорі Mocha Mousse:

Однотонне покриття — універсальний варіант, який завжди доречний.

— універсальний варіант, який завжди доречний. Коричневий френч — делікатний акцент, що має ніжний й витончений вигляд.

— делікатний акцент, що має ніжний й витончений вигляд. Матовий ефект — робить колір ще більш глибоким і розкішним.

— робить колір ще більш глибоким і розкішним. Поєднання з бежевим або золотом — додає легкого сяйва й оригінальності.

Френч. Фото з Instagram

Не лише для манікюру

Mocha Mousse гармонійно вписується в гардероб, макіяж і навіть інтер’єр. Він чудово комбінується з натуральними тканинами, пастельними кольорами й класичною базою — білим, чорним, сірим. Його можна носити щодня, і він не набридне.

Цікавий дизайн з коричневим кольором. Фото з Instagram

Якщо хочеться чогось нового, але без зайвої яскравості, цей відтінок стане ідеальним рішенням. У 2025 році Mocha Mousse точно підкорить серця тих, хто любить природну елегантність і комфорт.

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