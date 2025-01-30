Модные стрижки 2025 – идеальные варианты для волос средней длины

Девушка со стильной стрижкой. Фото: Freepik

Обновление прически — отличный способ начать новый год с приятных изменений. Если не хочется кардинально менять длину волос, достаточно лишь немного освежить стрижку, чтобы добавить образу современности и легкости. В 2025 году главный тренд — индивидуальность, поэтому важно выбрать тот вариант, который подчеркнет черты лица и будет гармонировать со стилем.

Новини.LIVE расскажет, какие есть стильные варианты стрижек.

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Каскад

Идеальный выбор для тех, кто долго носил прямые волосы и хочет перемен, не жертвуя длиной. Благодаря плавным переходам каскад добавляет объем, особенно обладательницам тонких и редких волос. Лучше всего смотрится на средней длине, а пряди, мягко обрамляющие лицо, визуально делают его изящнее.

Каскад. Фото из Instagram

Волнистая стрижка с текстурированными концами

Если хочется освежить образ, но не тратить много времени на укладку, этот вариант станет отличным решением. Пряди легко поддаются укладке феном, формируя естественные волны, которые красиво подчеркивают черты лица. Волосы выглядят легкими и подвижными, добавляя образу непринужденности.

Волнистая стрижка. Фото из Instagram

Hush Cut

Эта многослойная прическа создает эффект легкости и добавляет женственности. Она подходит для всех возрастных категорий, в том числе и для женщин, которые хотят выглядеть свежо и элегантно без радикальных изменений. Челка или несколько укороченных прядей у лба придают прическе мягкость, а градуированные слои добавляют объем, делая волосы более живыми.

Hush Cut. Фото из Instagram

Градуированная стрижка

Прекрасный выбор для всех типов волос, независимо от длины. Градуированные переходы помогают создать объем, легкость и динамичность. На коротких волосах она добавляет подвижности, на средних — создает аккуратную форму, а на длинных — выглядит романтично и утонченно.

Градуированная стрижка. Фото из Instagram

Кроме этих вариантов, не теряют популярности классические стрижки средней длины: каре, лесенка, удлиненный боб и шегги. Каждая из них подчеркнет естественную красоту волос и сделает образ стильным и ухоженным.

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