Модні стрижки 2025 — ідеальні варіанти для волосся середньої довжини

Дівчина зі стильною стрижкою. Фото: Freepik

Оновлення зачіски — чудовий спосіб розпочати новий рік із приємних змін. Якщо не хочеться кардинально змінювати довжину волосся, достатньо лише трохи освіжити стрижку, щоб додати образу сучасності та легкості. У 2025 році головний тренд — індивідуальність, тому важливо обрати той варіант, який підкреслить риси обличчя та гармоніюватиме зі стилем.

Новини.LIVE розповість, які є стильні варіанти стрижок.

Читайте також:

Найактуальніші варіанти стрижок цього року

Каскад

Ідеальний вибір для тих, хто довго носив пряме волосся й прагне змін, не жертвуючи довжиною. Завдяки плавним переходам каскад додає об’єму, особливо власницям тонкого та рідкого волосся. Найкращий вигляд має на середній довжині, а пасма, що м'яко обрамляють обличчя, візуально роблять його витонченішим.

Каскад. Фото з Instagram

Хвиляста стрижка з текстурованими кінцями

Якщо хочеться освіжити образ, але не витрачати багато часу на укладку, цей варіант стане чудовим рішенням. Пасма легко піддаються укладці феном, формуючи природні хвилі, які красиво підкреслюють риси обличчя. Волосся має легкий та рухливий вигляд, додаючи образу невимушеності.

Хвиляста стрижка. Фото з Instagram

Hush Cut

Ця багатошарова зачіска створює ефект легкості та додає жіночності. Вона підходить для всіх вікових категорій, зокрема й для жінок, які хочуть мати свіжий та елегантний вигляд без радикальних змін. Чубчик або кілька укорочених пасм біля лоба надають зачісці м’якості, а градуйовані шари додають об’єму, роблячи волосся більш живим.

Hush Cut. Фото з Instagram

Градуйована стрижка

Чудовий вибір для всіх типів волосся, незалежно від довжини. Градуйовані переходи допомагають створити об’єм, легкість і динамічність. На короткому волоссі вона додає рухливості, на середньому — створює акуратну форму, а на довгому — має романтичний та витончений вигляд.

Градуйова стрижка. Фото з Instagram

Окрім цих варіантів, не втрачають популярності класичні стрижки середньої довжини: каре, драбинка, подовжений боб та шеггі. Кожна з них підкреслить природну красу волосся та зробить образ стильним та доглянутим.

Раніше ми писали про те, які стрижки стилісти рекомендують жінкам після 50 років.

Також ми повідомляли, які стрижки є модними для чоловіків у 2025 році.