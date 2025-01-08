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Самые модные серьги 2025 — тренды, которые покорят всех

8 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какие серьги будут носить все в 2025 году - вы точно захотите их примерить
Девушка в красивых украшениях. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Модные тренды 2025 года трудно представить без внимания к украшениям, ведь именно они придают образу завершенности. Особенно это касается сережек — аксессуара, который идеально дополняет любой стиль. Главное — выбрать ту модель, что подчеркнет вашу индивидуальность.

Новини.LIVE расскажет, какие серьги станут наиболее популярными в этом году.

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Кафе

Для тех, кто не хочет прокалывать уши или не носит классические серьги, каффы — идеальное решение. Эти украшения крепятся на ушную раковину с помощью зажима или специального крепления. От простых металлических до моделей со стразами, камнями или даже перьями — выбор огромен. Каффы можно носить как отдельно, так и в сочетании с другими серьгами, но главное — не перегрузить образ.

Каффы - хорошая альтернатива обычным серьгам
Кафа. Фото из Instagram

Готичный стиль

Для тех, кто ищет что-то смелое, серьги в готическом стиле станут настоящей находкой. Это могут быть модели в виде крестов, черепов или змей, выполненные в темных тонах и дополненные деталями. Такие аксессуары идеально сочетаются с гранжевой одеждой, добавляя образу загадочности.

Серьги в готическом стиле уже давно держатся в трендах
Сережки-крестики. Фото из Instagram

Жемчуг

Классика всегда в моде, и серьги с жемчугом — яркое тому подтверждение. От лаконичных гвоздиков до длинных подвесок — такие украшения подойдут как для официальных событий, так и для повседневной жизни. Их универсальность делает их незаменимым элементом гардероба.

Украшения с жемчугом имеют очень изысканный вид
Прикрасы с жемчугом. Фото из Instagram

Морская тематика

Сережки в морском стиле снова на пике популярности. От ракушек и якорей до морских звезд — выбор впечатляет. Такие украшения могут быть металлическими, пластиковыми или даже из камней. Яркие цвета и интересные формы придадут вашему образу легкости и свежести.

Серьги в морской тематике очень оригинальные
Сережки в форме ракушки. Фото из Instagram

Цветочные мотивы

Флористические серьги всегда остаются актуальными. Это могут быть изящные модели в форме лепестков или крупные аксессуары, украшенные стразами, вышивкой или бисером. Они создают весеннее настроение независимо от времени года.

Серьги в форме цветов выглядят романтично
Сережки в форме цветка. Фото из Instagram

В 2025 году серьги — это не просто аксессуар, а возможность самовыражения. Выбирайте те, что соответствуют вашему настроению, стилю и внутреннему миру, и ваш образ всегда будет на высоте.

Ранее мы писали о том, какие украшения самые трендовые в 2025.

Также мы сообщали о том, как стоит носить браслет в этом году.

мода тренды аксессуары стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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