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Наймодніші сережки 2025 — тренди, які підкорять усіх

8 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Які сережки носитимуть усі у 2025 році — ви точно захочете їх приміряти
Дівчина в гарних прикрасах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Модні тренди 2025 року важко уявити без уваги до прикрас, адже саме вони додають образу завершеності. Особливо це стосується сережок — аксесуара, який ідеально доповнює будь-який стиль. Головне — обрати ту модель, що підкреслить вашу індивідуальність.

Новини.LIVE розповість, які сережки стануть найбільш популярними цього року.

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Кафи

Для тих, хто не хоче проколювати вуха або не носить класичні сережки, кафи — ідеальне рішення. Ці прикраси кріпляться на вушну раковину за допомогою затискача чи спеціального кріплення. Від простих металевих до моделей зі стразами, камінням або навіть пір’ям — вибір величезний. Кафи можна носити як окремо, так і в поєднанні з іншими сережками, але головне — не перевантажити образ.

Кафи - гарна альтернатива звичайним сережкам
Кафа. Фото з Instagram

Готичний стиль

Для тих, хто шукає щось сміливе, сережки у готичному стилі стануть справжньою знахідкою. Це можуть бути моделі у вигляді хрестів, черепів чи змій, виконані в темних тонах і доповнені деталями. Такі аксесуари ідеально поєднуються з гранжевим одягом, додаючи образу загадковості.

Сережки у готичному стилі вже давно тримаються у трендах
Сережки-хрестики. Фото з Instagram

Перли

Класика завжди в моді, і сережки з перлами — яскраве тому підтвердження. Від лаконічних гвіздків до довгих підвісок — такі прикраси підійдуть як для офіційних подій, так і для повсякденного життя. Їхня універсальність робить їх незамінним елементом гардероба.

Прикраси з перлами мають дуже вишуканий вигляд
Прикраси з перлами. Фото з Instagram

Морська тематика

Сережки в морському стилі знову на піку популярності. Від мушлі і якорів до морських зірок — вибір вражає. Такі прикраси можуть бути металевими, пластиковими чи навіть із каміння. Яскраві кольори та цікаві форми додадуть вашому образу легкості та свіжості.

Сережки у морській тематиці дуже оригінальні
Сережки у формі мушлі. Фото з Instagram

Квіткові мотиви

Флористичні сережки завжди залишаються актуальними. Це можуть бути витончені моделі у формі пелюсток або великі аксесуари, прикрашені стразами, вишивкою чи бісером. Вони створюють весняний настрій незалежно від пори року.

Сережки у формі квітів мають романтичний вигляд
Сережки у формі квітки. Фото з Instagram

У 2025 році сережки — це не просто аксесуар, а можливість самовираження. Обирайте ті, що відповідають вашому настрою, стилю і внутрішньому світові, і ваш образ завжди буде на висоті.

Раніше ми писали про те, які прикраси найбільш трендові у 2025.

Також ми повідомляли про те, як варто носити браслет цього року.

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