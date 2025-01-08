Які сережки носитимуть усі у 2025 році — ви точно захочете їх приміряти

Наймодніші сережки 2025 — тренди, які підкорять усіх
Модні тренди 2025 року важко уявити без уваги до прикрас, адже саме вони додають образу завершеності. Особливо це стосується сережок — аксесуара, який ідеально доповнює будь-який стиль. Головне — обрати ту модель, що підкреслить вашу індивідуальність.
Новини.LIVE розповість, які сережки стануть найбільш популярними цього року.
Які сережки варто носити у 2025
Кафи
Для тих, хто не хоче проколювати вуха або не носить класичні сережки, кафи — ідеальне рішення. Ці прикраси кріпляться на вушну раковину за допомогою затискача чи спеціального кріплення. Від простих металевих до моделей зі стразами, камінням або навіть пір’ям — вибір величезний. Кафи можна носити як окремо, так і в поєднанні з іншими сережками, але головне — не перевантажити образ.
Готичний стиль
Для тих, хто шукає щось сміливе, сережки у готичному стилі стануть справжньою знахідкою. Це можуть бути моделі у вигляді хрестів, черепів чи змій, виконані в темних тонах і доповнені деталями. Такі аксесуари ідеально поєднуються з гранжевим одягом, додаючи образу загадковості.
Перли
Класика завжди в моді, і сережки з перлами — яскраве тому підтвердження. Від лаконічних гвіздків до довгих підвісок — такі прикраси підійдуть як для офіційних подій, так і для повсякденного життя. Їхня універсальність робить їх незамінним елементом гардероба.
Морська тематика
Сережки в морському стилі знову на піку популярності. Від мушлі і якорів до морських зірок — вибір вражає. Такі прикраси можуть бути металевими, пластиковими чи навіть із каміння. Яскраві кольори та цікаві форми додадуть вашому образу легкості та свіжості.
Квіткові мотиви
Флористичні сережки завжди залишаються актуальними. Це можуть бути витончені моделі у формі пелюсток або великі аксесуари, прикрашені стразами, вишивкою чи бісером. Вони створюють весняний настрій незалежно від пори року.
У 2025 році сережки — це не просто аксесуар, а можливість самовираження. Обирайте ті, що відповідають вашому настрою, стилю і внутрішньому світові, і ваш образ завжди буде на висоті.
Раніше ми писали про те, які прикраси найбільш трендові у 2025.
Також ми повідомляли про те, як варто носити браслет цього року.
Читайте Новини.LIVE!