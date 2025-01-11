Самые желанные вещи января 2025 - что стоит иметь в этом сезоне

Девушки в стильных зимних образах. Фото: Freepik

Начало года — отличный момент, чтобы навести порядок в гардеробе: избавиться от лишнего и добавить те вещи, которых еще не хватает. Некоторые стильные новинки из зимних коллекций украинских брендов однозначно сделают ваш январь ярче.

Об этих новинках рассказал VOGUE.

Читайте также:

Какие вещи стоит приобрести в январе 2025

Пуховое пальто BEVZA

Светлана Бевза в очередной раз доказала, что современный минимализм прекрасно сочетается с украинскими традициями. Ее новое пуховое пальто, вдохновленное традиционным мужским полушубком, стало настоящим хитом. Лаконичный крой, теплый материал и стильная эстетика — идеальный выбор для зимы. Эту модель уже оценила актриса Келли Резерфорд, которая давно является поклонницей украинских дизайнеров.

Пуховое пальто BEVZA. Фото из Instagram

Элегантный костюм с юбкой

Комфорт и стиль зимой — реальность благодаря бренду HUKH. Дизайнер Ника Гук создала комплект, который состоит из модной юбки-колонны и жилета. Под жилет можно надеть блузку, гольф или даже спортивный лонгслив. Такой сет станет вашим фаворитом как для офиса, так и для вечерних прогулок.

Костюм с юбкой от HUKH. Фото из Instagram

Трикотажный костюм от 91Lab

Бренд 91Lab вывел трикотаж на новый уровень. В их новой коллекции есть костюм, который напоминает стиль 1960-х. Мягкий, уютный и одновременно элегантный — в нем хочется долго гулять по зимним улицам и наслаждаться морозным воздухом.

Трикотажный костюм от 91Lab. Фото из Instagram

Шуба из овчины

Дизайнер Артур Кулаковский знает, как создать идеальный зимний образ. Его длинная шуба из овчины в холодном сером цвете станет главным акцентом вашего гардероба. Это универсальная вещь, которая не требует дополнительных деталей — вы точно будете выглядеть безупречно.

Шуба из овчины. Фото из Instagram

Красочный шарф

Если зимой не хватает солнечного настроения, то его можно добавить с помощью цвета. Бренд Feb в сотрудничестве с Ahentsiia создал коллекцию ярких шарфов. Над каждым дизайном работали вручную, ища идеальные комбинации цветов и узоров.

Эти шарфы — не просто аксессуар, а настоящий способ поднять себе настроение и сделать образ ярче.

Красочные шарфы. Фото из Instagram

В этом году зима — это время для смелых экспериментов с гардеробом и поддержки украинских брендов. Выбирайте вещи, которые будут греть не только тело, но и душу.

Ранее мы писали об очень распространенных ошибках в гардеробе украинок.

Также мы сообщали, какие штаны будут в моде в 2025 году.