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Самые модные вещи января 2025 года — вы точно захотите их иметь

11 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самые желанные вещи января 2025 - что стоит иметь в этом сезоне
Девушки в стильных зимних образах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Начало года — отличный момент, чтобы навести порядок в гардеробе: избавиться от лишнего и добавить те вещи, которых еще не хватает. Некоторые стильные новинки из зимних коллекций украинских брендов однозначно сделают ваш январь ярче.

Об этих новинках рассказал VOGUE.

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Пуховое пальто BEVZA

Светлана Бевза в очередной раз доказала, что современный минимализм прекрасно сочетается с украинскими традициями. Ее новое пуховое пальто, вдохновленное традиционным мужским полушубком, стало настоящим хитом. Лаконичный крой, теплый материал и стильная эстетика — идеальный выбор для зимы. Эту модель уже оценила актриса Келли Резерфорд, которая давно является поклонницей украинских дизайнеров.

Модный пуховик от украинского производителя
Пуховое пальто BEVZA. Фото из Instagram

Элегантный костюм с юбкой

Комфорт и стиль зимой — реальность благодаря бренду HUKH. Дизайнер Ника Гук создала комплект, который состоит из модной юбки-колонны и жилета. Под жилет можно надеть блузку, гольф или даже спортивный лонгслив. Такой сет станет вашим фаворитом как для офиса, так и для вечерних прогулок.

Даже зимой можно разнообразить свой гардероб
Костюм с юбкой от HUKH. Фото из Instagram

Трикотажный костюм от 91Lab

Бренд 91Lab вывел трикотаж на новый уровень. В их новой коллекции есть костюм, который напоминает стиль 1960-х. Мягкий, уютный и одновременно элегантный — в нем хочется долго гулять по зимним улицам и наслаждаться морозным воздухом.

На зиму можно выбрать интересный костюм
Трикотажный костюм от 91Lab. Фото из Instagram

Шуба из овчины

Дизайнер Артур Кулаковский знает, как создать идеальный зимний образ. Его длинная шуба из овчины в холодном сером цвете станет главным акцентом вашего гардероба. Это универсальная вещь, которая не требует дополнительных деталей — вы точно будете выглядеть безупречно.

Шуба из овчины лучший выбор на зиму
Шуба из овчины. Фото из Instagram

Красочный шарф

Если зимой не хватает солнечного настроения, то его можно добавить с помощью цвета. Бренд Feb в сотрудничестве с Ahentsiia создал коллекцию ярких шарфов. Над каждым дизайном работали вручную, ища идеальные комбинации цветов и узоров.

Эти шарфы — не просто аксессуар, а настоящий способ поднять себе настроение и сделать образ ярче.

Красочный шарф может разнообразить любой образ
Красочные шарфы. Фото из Instagram

В этом году зима — это время для смелых экспериментов с гардеробом и поддержки украинских брендов. Выбирайте вещи, которые будут греть не только тело, но и душу.

Ранее мы писали об очень распространенных ошибках в гардеробе украинок.

Также мы сообщали, какие штаны будут в моде в 2025 году.

мода тренды вещи стиль 2025 год

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09:30 В Словакии люди вышли на митинг против Роберта Фицо — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:30 Вражеские дроны повредили здания в семи областях — подробности

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