Самые желанные вещи января 2025 - что стоит иметь в этом сезоне

Самые модные вещи января 2025 года — вы точно захотите их иметь
Начало года — отличный момент, чтобы навести порядок в гардеробе: избавиться от лишнего и добавить те вещи, которых еще не хватает. Некоторые стильные новинки из зимних коллекций украинских брендов однозначно сделают ваш январь ярче.
Об этих новинках рассказал VOGUE.
Какие вещи стоит приобрести в январе 2025
Пуховое пальто BEVZA
Светлана Бевза в очередной раз доказала, что современный минимализм прекрасно сочетается с украинскими традициями. Ее новое пуховое пальто, вдохновленное традиционным мужским полушубком, стало настоящим хитом. Лаконичный крой, теплый материал и стильная эстетика — идеальный выбор для зимы. Эту модель уже оценила актриса Келли Резерфорд, которая давно является поклонницей украинских дизайнеров.
Элегантный костюм с юбкой
Комфорт и стиль зимой — реальность благодаря бренду HUKH. Дизайнер Ника Гук создала комплект, который состоит из модной юбки-колонны и жилета. Под жилет можно надеть блузку, гольф или даже спортивный лонгслив. Такой сет станет вашим фаворитом как для офиса, так и для вечерних прогулок.
Трикотажный костюм от 91Lab
Бренд 91Lab вывел трикотаж на новый уровень. В их новой коллекции есть костюм, который напоминает стиль 1960-х. Мягкий, уютный и одновременно элегантный — в нем хочется долго гулять по зимним улицам и наслаждаться морозным воздухом.
Шуба из овчины
Дизайнер Артур Кулаковский знает, как создать идеальный зимний образ. Его длинная шуба из овчины в холодном сером цвете станет главным акцентом вашего гардероба. Это универсальная вещь, которая не требует дополнительных деталей — вы точно будете выглядеть безупречно.
Красочный шарф
Если зимой не хватает солнечного настроения, то его можно добавить с помощью цвета. Бренд Feb в сотрудничестве с Ahentsiia создал коллекцию ярких шарфов. Над каждым дизайном работали вручную, ища идеальные комбинации цветов и узоров.
Эти шарфы — не просто аксессуар, а настоящий способ поднять себе настроение и сделать образ ярче.
В этом году зима — это время для смелых экспериментов с гардеробом и поддержки украинских брендов. Выбирайте вещи, которые будут греть не только тело, но и душу.
Ранее мы писали об очень распространенных ошибках в гардеробе украинок.
Также мы сообщали, какие штаны будут в моде в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!