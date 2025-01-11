Найбажаніші речі січня 2025 — що варто мати цього сезону

Дівчата в стильних зимових образах. Фото: Freepik

Початок року — чудовий момент, щоб навести лад у гардеробі: позбутися зайвого і додати ті речі, яких ще бракує. Деякі стильні новинки з зимових колекцій українських брендів однозначно зроблять ваш січень яскравішим.

Про ці новинки розповів VOGUE.

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Пухове пальто BEVZA

Світлана Бевза вчергове довела, що сучасний мінімалізм чудово поєднується з українськими традиціями. Її нове пухове пальто, натхнене традиційним чоловічим кожухом, стало справжнім хітом. Лаконічний крій, теплий матеріал і стильна естетика — ідеальний вибір для зими. Цю модель уже оцінила акторка Келлі Резерфорд, яка давно є прихильницею українських дизайнерів.

Пухове пальто BEVZA. Фото з Instagram

Елегантний костюм зі спідницею

Комфорт і стиль взимку — реальність завдяки бренду HUKH. Дизайнерка Ніка Гук створила комплект, який складається з модної спідниці-колони і жилета. Під жилет можна вдягнути блузу, гольф чи навіть спортивний лонгслів. Такий сет стане вашим фаворитом як для офісу, так і для вечірніх прогулянок.

Костюм зі спідницею від HUKH. Фото з Instagram

Трикотажний костюм від 91Lab

Бренд 91Lab вивів трикотаж на новий рівень. У їхній новій колекції є костюм, який нагадує стиль 1960-х. М’який, затишний і водночас елегантний — у ньому хочеться довго гуляти зимовими вулицями та насолоджуватися морозним повітрям.

Трикотажний костюм від 91Lab. Фото з Instagram

Шуба з овчини

Дизайнер Артур Кулаковський знає, як створити ідеальний зимовий образ. Його довга шуба з овчини у холодному сірому кольорі стане головним акцентом вашого гардероба. Це універсальна річ, яка не потребує додаткових деталей — ви точно будете мати бездоганний вигляд.

Шуба з овчини. Фото з Instagram

Барвистий шарф

Якщо взимку бракує сонячного настрою, то його можна додати за допомогою кольору. Бренд Feb у співпраці з Ahentsiia створив колекцію яскравих шарфів. Над кожним дизайном працювали вручну, шукаючи ідеальні комбінації кольорів та візерунків.

Ці шарфи — не просто аксесуар, а справжній спосіб підняти собі настрій і зробити образ яскравішим.

Барвисті шарфи. Фото з Instagram

Цьогоріч зима — це час для сміливих експериментів із гардеробом та підтримки українських брендів. Вибирайте речі, які грітимуть не тільки тіло, а й душу.

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