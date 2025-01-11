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Наймодніші речі січня 2025 — ви точно захочете їх мати

11 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найбажаніші речі січня 2025 — що варто мати цього сезону
Дівчата в стильних зимових образах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Початок року — чудовий момент, щоб навести лад у гардеробі: позбутися зайвого і додати ті речі, яких ще бракує. Деякі стильні новинки з зимових колекцій українських брендів однозначно зроблять ваш січень яскравішим.

Про ці новинки розповів VOGUE.

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Пухове пальто BEVZA

Світлана Бевза вчергове довела, що сучасний мінімалізм чудово поєднується з українськими традиціями. Її нове пухове пальто, натхнене традиційним чоловічим кожухом, стало справжнім хітом. Лаконічний крій, теплий матеріал і стильна естетика — ідеальний вибір для зими. Цю модель уже оцінила акторка Келлі Резерфорд, яка давно є прихильницею українських дизайнерів.

Модний пуховик від українського виробника
Пухове пальто BEVZA. Фото з Instagram

Елегантний костюм зі спідницею

Комфорт і стиль взимку — реальність завдяки бренду HUKH. Дизайнерка Ніка Гук створила комплект, який складається з модної спідниці-колони і жилета. Під жилет можна вдягнути блузу, гольф чи навіть спортивний лонгслів. Такий сет стане вашим фаворитом як для офісу, так і для вечірніх прогулянок.

Навіть взимку можна урізноманітнити свій гардероб
Костюм зі спідницею від HUKH. Фото з Instagram

Трикотажний костюм від 91Lab

Бренд 91Lab вивів трикотаж на новий рівень. У їхній новій колекції є костюм, який нагадує стиль 1960-х. М’який, затишний і водночас елегантний — у ньому хочеться довго гуляти зимовими вулицями та насолоджуватися морозним повітрям.

На зиму можна обрати цікавий костюм
Трикотажний костюм від 91Lab. Фото з Instagram

Шуба з овчини

Дизайнер Артур Кулаковський знає, як створити ідеальний зимовий образ. Його довга шуба з овчини у холодному сірому кольорі стане головним акцентом вашого гардероба. Це універсальна річ, яка не потребує додаткових деталей — ви точно будете мати бездоганний вигляд.

Шуба з овчини найкращий вибір на зиму
Шуба з овчини. Фото з Instagram

Барвистий шарф

Якщо взимку бракує сонячного настрою, то його можна додати за допомогою кольору. Бренд Feb у співпраці з Ahentsiia створив колекцію яскравих шарфів. Над кожним дизайном працювали вручну, шукаючи ідеальні комбінації кольорів та візерунків.

Ці шарфи — не просто аксесуар, а справжній спосіб підняти собі настрій і зробити образ яскравішим.

Барвистий шарф може урізноманітнити будь-який образ
Барвисті шарфи. Фото з Instagram

Цьогоріч зима — це час для сміливих експериментів із гардеробом та підтримки українських брендів. Вибирайте речі, які грітимуть не тільки тіло, а й душу.

Раніше ми писали про дуже поширені помилки в гардеробі українок.

Також ми повідомляли, які штани будуть в моді 2025 року.

мода тренди речі стиль 2025 рік

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10:15 Російські окупанти атакували Миколаївщину невідомим дроном

09:59 Розробники гри про Чорнобиль готують масштабне оновлення

09:58 Небезпека з Чорного моря — ракетоносій Росії на чергуванні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:52 Росія на ТОТ схиляє українців до колабораціонізму — що вигадала

09:31 Затребувані професії — яких спеціалістів шукають найчастіше

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