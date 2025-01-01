Принты, диктующие тренды сезона весна-лето 2025

Самые модные принты весна-лето 2025 — выбирайте свой стиль
Весна-лето 2025 года готовит взрыв модных принтов, сочетающих смелость, творчество и немного ностальгии. В этот раз дизайнеры удивляют неожиданными интерпретациями знакомых мотивов, придавая им новые акценты.
Издание VOGUE выделило пять главных принтов этого сезона, которые точно привлекут внимание.
Какие принты будут в тренде 2025 года
Цветочные узоры, как произведения искусства
Романтическая классика остается неизменной, но теперь она обретает новое звучание. Chanel, Loewe и Erdem создали наряды с акварельными букетами, словно оживающими на легких шелковых тканях.
Carolina Herrera выбирает контраст черно-белой и геометрической формы, придавая графической четкости. Emilia Wickstead остаются верны нежности полевых цветов, словно перенесшихся прямо с летнего луга.
Принт в стиле "разлитой краски"
Неравномерные пятна краски стали эмблемой свободы и природы. Roberto Cavalli вдохновились пустынями Африки и закатами в Амазонке, создав фантазийные текстуры на тканях.
Leonard Paris запечатлели ледяные цвета Антарктиды, а Ulla Johnson уловила атмосферу неонового города с высоты птичьего полета. Эти принты как бы размывают границы между природой и искусством.
Бунтарский клетчатый принт
Клеточка возвращается с гранжевым настроением! Acne Studios, Bottega Veneta и SS Daley представляют бунтарские образы, которые говорят: "Довольно минимализма!". Гранж 80-х оживает в новой форме, объединяя элементы хаоса и протеста, но с современным стилем.
Ретро-геометрия
Дизайнеры вдохновились 70-ми годами и вернули геометрию на подиумы. Versace украсили свои коллекции ромбами и треугольниками, напоминающими школьную форму прошлых десятилетий. Carolina Herrera добавляет большие круги, Miu Miu и Missoni продолжают игру с прямоугольниками и квадратами, создавая гармонию с ностальгическими нотками.
Сдержанные полоски
Полосатый принт этого сезона — это не только офисный костюм. Chanel и Saint Laurent смело добавляют полоски к кардиганам, платьям и рубашкам, экспериментируя с толщиной и текстурами.
Этот принт становится универсальным и приобретает романтический французский шарм.
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