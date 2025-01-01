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Наймодніші принти весна-літо 2025 — обирайте свій стиль

1 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Принти, що диктують тренди сезону весна-літо 2025
Дівчина в магазині. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Весна-літо 2025 готує вибух модних принтів, які поєднують сміливість, творчість і трохи ностальгії. Цього разу дизайнери дивують несподіваними інтерпретаціями знайомих мотивів, додаючи їм нових акцентів. 

Видання VOGUE виділив п'ять головних принтів цього сезону, які точно привернуть увагу.

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Квіткові візерунки, як витвори мистецтва

Романтична класика залишається незмінною, але тепер вона отримує нове звучання. Chanel, Loewe та Erdem створили вбрання з акварельними букетами, що ніби оживають на легких шовкових тканинах.

Carolina Herrera обирає контраст чорно-білого і геометричні форми, додаючи графічної чіткості. Emilia Wickstead залишаються вірними ніжності польових квітів, які ніби перенеслися прямо з літнього лугу.

Квітковий принт додає образу трохи романтики
Квітковий принт. Фото з Instagram

Принт у стилі "розлитої фарби"

Нерівномірні плями фарби стали символом свободи і природи. Roberto Cavalli надихнулися пустелями Африки та заходами сонця в Амазонці, створивши фантазійні текстури на тканинах.

Leonard Paris відобразили крижані кольори Антарктиди, а Ulla Johnson вловила атмосферу неонового міста з висоти пташиного польоту. Ці принти ніби розмивають кордони між природою та мистецтвом.

Бунтарський картатий принт

Клітинка повертається з гранжевим настроєм! Acne Studios, Bottega Veneta та S.S. Daley презентують бунтарські образи, які наче кажуть: "Досить мінімалізму!". Гранж 80-х оживає у новій формі, поєднуючи елементи хаосу та протесту, але з сучасним стилем.

Картатий принт не покидає тренди вже який рік
Картатий жакет. Фото з Instagram

Ретро-геометрія

Дизайнери надихнулися 70-ми роками і повернули геометрію на подіуми. Versace прикрасили свої колекції ромбами і трикутниками, які нагадують шкільну форму минулих десятиліть. Carolina Herrera додає великі кола, а Miu Miu та Missoni продовжують гру з прямокутниками і квадратами, створюючи гармонію з ностальгічними нотками.

Геометрія в юбці має досить елегантний вигляд
Юбка з геометрією. Фото з Instagram

Стримані смужки

Смугастий принт цього сезону — це не тільки офісний костюм. Chanel і Saint Laurent сміливо додають смужки до кардиганів, суконь та сорочок, експериментуючи з товщиною і текстурами.

Смужка в одязі має досить стриманий вигляд
Смужка в одязі. Фото з Instagram

Цей принт стає універсальним і набуває романтичного французького шарму.

Раніше ми писали про те, які тренди в одязі цього року підкоряють усіх.

Також ми повідомляли, які кардигани будуть дуже популярні у 2025 році.

мода одяг аксесуари речі стиль

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