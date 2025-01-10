Трендовые пижамы 2025 - какие модели покорят модный мир

Девушка в розовой пижаме. Фото: Freepik

Домашняя одежда, особенно для сна, — это не просто про удобство. Это о комфорте, стиле и немного ежедневной роскоши, которую мы все заслуживаем. В 2025 году есть множество интересных идей, которые помогут сделать ваш вечер дома особенным.

Новмем.LIVE расскажет, на какие модели пижам обратить внимание.

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Атлас и велюр

Хотите почувствовать себя настоящей королевой в собственной спальне? Атласные пижамы поражают легкостью, будто вторая кожа, а велюровые обнимают теплом и нежностью. Такая одежда не просто добавляет удобства — она создает настроение.

Атласная пижама. Фото из Instagram

Яркое настроение в принтах

Пижамы с веселыми или стильными принтами способны поднять настроение даже в самый серый день. От геометрии до милых цветочков — выбор неограничен. Забавные принты? Отличный способ разбудить улыбку еще до первого глотка утреннего кофе.

Пижама с принтом. Фото из Instagram

Спортивное удобство

Любите активный стиль? Спортивные пижамы — это универсальное решение. Уютные свитшоты и мягкие брюки создают баланс между практичностью и элегантностью. Идеально для тех, кто ценит простоту и комфорт.

Удобная пижама. Фото из Instagram

Ретро с ноткой ностальгии

Винтажные ночные рубашки или пижамы с узорами, которые напоминают старые добрые времена, всегда добавляют особого шарма. Такой выбор переносит во времена, когда все было немного медленнее и теплее.

Пижама в ретро стиле. Фото из Instagram

Простота в минимализме

Если вы любите легкость и лаконичность, минималистичные пижамы станут идеальным выбором. Прямые силуэты, легкие ткани — максимум комфорта без лишних деталей.

Пижама. Фото из Instagram

Ваш комфорт, ваш стиль

Пижама — это больше, чем просто одежда для сна. Это о вашем желании позаботиться о себе, добавить в жизнь уюта и капельку радости. Выбирайте то, что дарит улыбку, потому что комфорт и стиль — это именно то, чего вы достойны.

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