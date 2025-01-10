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Наймодніші піжами 2025 — комфорт і елегантність у тренді

10 січня 2025 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендові піжами 2025 — які моделі підкорять модний світ
Дівчина в рожевій піжамі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Домашній одяг, особливо для сну, — це не просто про зручність. Це про комфорт, стиль і трохи щоденної розкоші, яку ми всі заслуговуємо. У 2025 році є безліч цікавих ідей, які допоможуть зробити ваш вечір вдома особливим.

Новини.LIVE розповість, на які моделі піжам звернути увагу.

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Атлас і велюр

Хочете відчути себе справжньою королевою у власній спальні? Атласні піжами вражають легкістю, ніби друга шкіра, а велюрові обіймають теплом і ніжністю. Такий одяг не просто додає зручності — він створює настрій.

Атласна піжама дуже елегантна
Атласна піжама. Фото з Instagram

Яскравий настрій у принтах

Піжами з веселими або стильними принтами здатні підняти настрій навіть у найсіріший день. Від геометрії до милих квіточок — вибір необмежений. Кумедні принти? Чудовий спосіб розбудити усмішку ще до першого ковтка ранкової кави.

Піжама з цікавим принтом завжди підійме настрій
Піжама з принтом. Фото з Instagram

Спортивна зручність

Любите активний стиль? Спортивні піжами — це універсальне рішення. Затишні світшоти і м'які штани створюють баланс між практичністю і елегантністю. Ідеально для тих, хто цінує простоту і комфорт.

Піжама може бути не лише стильною, але і зручною
Зручна піжама. Фото з Instagram

Ретро з ноткою ностальгії

Вінтажні нічні сорочки чи піжами з візерунками, які нагадують старі добрі часи, завжди додають особливого шарму. Такий вибір переносить у часи, коли все було трішки повільніше і тепліше.

Піжама в ретро стилі має вишуканий вигляд
Піжама в ретро стилі.  Фото з Instagram

Простота в мінімалізмі

Якщо ви любите легкість і лаконічність, мінімалістичні піжами стануть ідеальним вибором. Прямі силуети, легкі тканини — максимум комфорту без зайвих деталей.

Піжама з легких тканин має дуже привабливий вигляд
Піжама. Фото з Instagram

Ваш комфорт, ваш стиль

Піжама — це більше, ніж просто одяг для сну. Це про ваше бажання потурбуватися про себе, додати в життя затишку і крапельку радості. Обирайте те, що дарує посмішку, бо комфорт і стиль — це саме те, чого ви варті.

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11:21 Герої під охороною — у парку Шевченка встановили відеокамери

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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