Что носить этой весной — самые модные лоферы 2025 года

Оригинальные лоферы оригинальные. Фото: Freepik

Лоферы давно стали незаменимой частью гардероба, независимо от сезона. Они так же нужны весной и летом, как теплые ботинки осенью или легкие босоножки в жару. Известные модницы, как королева Летиция, Дакота Джонсон и Кендалл Дженнер, доказывают, что эта обувь может быть основой для любого образа. Коллекции весна-лето 2025 еще раз подчеркивают: лоферы — это must-have этого года.

В Vogue назвали шесть стильных пар, которые стоит добавить в свой гардероб уже сейчас.

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Brunello Cucinelli

Эти лоферы умело сочетают черную, белую и бежевую замшу, создавая образ, полный элегантности. Они отлично подходят к юбкам оригинального кроя bubble или к базовым футболкам в полоску. Обувь идеально подходит для тех, кто ценит стиль и комфорт, не жертвуя изяществом.

Brunello Cucinelli. Фото: Vogue

Tod's

Итальянский бренд снова поражает мастерством. Лоферы из бордовой кожи на резиновой подошве особенно эффектно смотрятся в сочетании с яркой одеждой, например, изумрудными бермудами или паркой насыщенного желтого цвета. Они демонстрируют, как стиль может быть не только красивым, но и практичным.

Tod's. Фото: Vogue

Kent & Curwen

Универсальность лоферов этого бренда впечатляет. Они одинаково гармонично смотрятся как в деловом, так и в повседневном стиле. Стоит комбинировать их с мягкими трикотажными вещами, чтобы создать образ, балансирующий между официальностью и уютом.

Kent & Curwen. Фото: Vogue

Erdem

Лоферы могут быть частью высокой моды, и коллекция Erdem это доказывает. Модели с элегантными пряжками подходят даже к вечерним платьям с кристаллами. Это идеальный выбор для особых событий, когда требуется изящество в каждой детали.

Erdem. Фото: Vogue

Baum und Pferdgarten

Черные лоферы на плоской подошве станут настоящим хитом весны и лета. Их можно носить с прямыми кожаными брюками или бермудами. Универсальность и комфорт делают эту обувь незаменимой для монохромных образов или формальных ансамблей с современным акцентом.

Baum und Pferdgarten. Фото: Vogue

The Garment

Этот бренд предлагает лоферы на низком каблуке, которые прекрасно сочетаются с любыми юбками — от мини до прозрачных моделей.

The Garment. Фото: Vogue

Они обеспечивают комфорт и стиль, добавляя элегантности даже самым простым образам.

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