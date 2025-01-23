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Наймодніші лофери весна-літо 2025 — ТОП-6 стильних пар

23 січня 2025 18:26
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що носити цієї весни — наймодніші лофери 2025 року
Оригінальні лофери. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Лофери давно стали незамінною частиною гардероба, незалежно від сезону. Вони такі ж потрібні навесні й влітку, як теплі черевики восени або легкі босоніжки в спеку. Відомі модниці, як королева Летиція, Дакота Джонсон і Кендалл Дженнер, доводять, що це взуття може бути основою для будь-якого образу. Колекції весна-літо 2025 ще раз наголошують: лофери — це must-have цього року.

У Vogue назвали шість стильних пар, які варто додати до свого гардероба вже зараз.

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Brunello Cucinelli

Ці лофери вміло поєднують чорну, білу й бежеву замшу, створюючи образ, сповнений елегантності. Вони чудово пасують до спідниць оригінального крою bubble або до базових футболок у смужку. Взуття ідеально підходить для тих, хто цінує стиль і комфорт, не жертвуючи витонченістю.

Лофери - це не тільки про стиль, але і про зручність
Brunello Cucinelli. Фото: Vogue

Tod's

Італійський бренд знову вражає майстерністю. Лофери з бордової шкіри на гумовій підошві мають особливо ефектний вигляд у поєднанні з яскравим одягом, наприклад, смарагдовими бермудами чи паркою насиченого жовтого кольору. Вони демонструють, як стиль може бути не лише красивим, а й практичним.

Яскраві лофери можуть стати родзинкою образу
Tod's. Фото: Vogue

Kent & Curwen

Універсальність лоферів цього бренду вражає. Вони однаково гармонійно мають вигляд як у діловому, так і в повсякденному стилі. Варто комбінувати їх із м'якими трикотажними речами, щоб створити образ, що балансує між офіційністю та затишком.

Лофери ідеально для повсякденного стиля
Kent & Curwen. Фото: Vogue

Erdem

Лофери можуть бути частиною високої моди, і колекція Erdem це доводить. Моделі з елегантними пряжками пасують навіть до вечірніх суконь із кристалами. Це ідеальний вибір для особливих подій, коли потрібна витонченість у кожній деталі.

Лофери сміливо можна носити навіть під сукні
Erdem. Фото: Vogue

Baum und Pferdgarten

Чорні лофери на пласкій підошві стануть справжнім хітом весни й літа. Їх можна носити з прямими шкіряними штанами чи бермудами. Універсальність і комфорт роблять це взуття незамінним для монохромних образів або формальних ансамблів із сучасним акцентом.

Лофери стануть хітом цієї весни
Baum und Pferdgarten. Фото: Vogue

The Garment

Цей бренд пропонує лофери на низьких підборах, які чудово поєднуються з будь-якими спідницями — від міні до прозорих моделей.

Лофери можна обрати під будь-який стиль
The Garment. Фото: Vogue

Вони забезпечують комфорт і стиль, додаючи елегантності навіть найпростішим образам.

Раніше ми писали про те, чому сноуфери стали хітом цієї зими.

Також ми повідомляли, чим особливі wide fit чоботи.

 

мода тренди взуття стиль 2025 рік

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18:31 Виплати у військових частинах Одещини — розтрати понад мільйон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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