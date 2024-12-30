Трендовые кардиганы, которые станут главной базой зимы 2025

Самые модные кардиганы 2025 года — основа стильных зимних образов
Кардиган — это настоящий универсал в мире моды. Он не только греет в прохладное время, но и придает образу стильного шарма. Такой элемент гардероба легко носить круглый год и сочетать практически со всем — от джинсов и юбок до платьев и классических брюк. С его помощью можно создавать как обычные, так и более официальные образы.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Почему кардиган — маст-хев
Кардиган прекрасно подходит к любому стилю. Его можно носить в прохладные летние вечера, осеннюю прохладу или зимнюю стужу. Весной он придает легкость к образу.
Он может заменить пиджак, выступить как легкая верхняя одежда или даже служить топом, если застегнуть все пуговицы. А мягкий материал и свободный крой дарят комфорт и свободу движений, что особенно важно в быстром темпе современной жизни.
Что модно в 2024-2025 сезоне
Мода на кардиганы в этом сезоне предлагает большой выбор стилей, цветов и фактур. Самые популярные тренды:
- Цвета. В моде как натуральные тона (бежевый, серый, оливковый), так и яркие акценты, например красный или насыщенный зеленый.
- Принты. В тренде клетчатка, полоска, цветочные мотивы, а также геометрические и абстрактные рисунки.
- Материалы. Популярны варианты из шерсти, кашемира, ангоры, а также пушистые кардиганы с длинным ворсом.
- Крой. Оверсайз модели остаются на пике, но не менее актуальны приталенные и короткие фасоны.
Как носить кардиган
Кардиган — это пространство для фантазии. Его легко комбинировать с любой одеждой. К примеру, укороченный кардиган и прямые джинсы создают стильный и современный образ.
Также кардиган выглядит удачно как с мини, так и с макси-юбками. Для упора можно заправить его внутрь. Длинный кардиган, накинутый поверх легкого платья, придает образу романтичности.
В сочетании с рубашкой и брюками кардиган создает идеальный вариант для офиса. Пояс или массивные украшения помогут подчеркнуть индивидуальность.
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