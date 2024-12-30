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Самые модные кардиганы 2025 года — основа стильных зимних образов

30 декабря 2025 11:17
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовые кардиганы, которые станут главной базой зимы 2025
Девушка в стильном кардигане. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Кардиган — это настоящий универсал в мире моды. Он не только греет в прохладное время, но и придает образу стильного шарма. Такой элемент гардероба легко носить круглый год и сочетать практически со всем — от джинсов и юбок до платьев и классических брюк. С его помощью можно создавать как обычные, так и более официальные образы.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Кардиган прекрасно подходит к любому стилю. Его можно носить в прохладные летние вечера, осеннюю прохладу или зимнюю стужу. Весной он придает легкость к образу.

Он может заменить пиджак, выступить как легкая верхняя одежда или даже служить топом, если застегнуть все пуговицы. А мягкий материал и свободный крой дарят комфорт и свободу движений, что особенно важно в быстром темпе современной жизни.

Кардиган придаст элегантности любому образу.
Мягкий кардиган. Фото с Instagram

Что модно в 2024-2025 сезоне

Мода на кардиганы в этом сезоне предлагает большой выбор стилей, цветов и фактур. Самые популярные тренды:

  • Цвета. В моде как натуральные тона (бежевый, серый, оливковый), так и яркие акценты, например красный или насыщенный зеленый.
  • Принты. В тренде клетчатка, полоска, цветочные мотивы, а также геометрические и абстрактные рисунки.
  • Материалы. Популярны варианты из шерсти, кашемира, ангоры, а также пушистые кардиганы с длинным ворсом.
  • Крой. Оверсайз модели остаются на пике, но не менее актуальны приталенные и короткие фасоны.
Трендовый кардиган будет всегда стильно выглядеть
Длинный кардиган. Фото с Instagram

Как носить кардиган

Кардиган — это пространство для фантазии. Его легко комбинировать с любой одеждой. К примеру, укороченный кардиган и прямые джинсы создают стильный и современный образ.

Кардиган с джинсами – наиболее универсальный образ.
Кардиган под джинсы. Фото с Instagram

Также кардиган выглядит удачно как с мини, так и с макси-юбками. Для упора можно заправить его внутрь. Длинный кардиган, накинутый поверх легкого платья, придает образу романтичности.

Платье с кардиганом выглядит уютно и стильно.
Кардиган поверх платья. Фото с Instagram

В сочетании с рубашкой и брюками кардиган создает идеальный вариант для офиса. Пояс или массивные украшения помогут подчеркнуть индивидуальность.

Раньше мы писали о том, с чем носить юбку в 2025 году.

Также мы сообщали, какое зимнее пальто стало трендовым спустя 35 лет после создания.

мода одежда аксессуары вещи стиль

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