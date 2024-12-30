Трендовые кардиганы, которые станут главной базой зимы 2025

Девушка в стильном кардигане. Фото: Freepik

Кардиган — это настоящий универсал в мире моды. Он не только греет в прохладное время, но и придает образу стильного шарма. Такой элемент гардероба легко носить круглый год и сочетать практически со всем — от джинсов и юбок до платьев и классических брюк. С его помощью можно создавать как обычные, так и более официальные образы.

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Кардиган прекрасно подходит к любому стилю. Его можно носить в прохладные летние вечера, осеннюю прохладу или зимнюю стужу. Весной он придает легкость к образу.

Он может заменить пиджак, выступить как легкая верхняя одежда или даже служить топом, если застегнуть все пуговицы. А мягкий материал и свободный крой дарят комфорт и свободу движений, что особенно важно в быстром темпе современной жизни.

Мягкий кардиган. Фото с Instagram

Что модно в 2024-2025 сезоне

Мода на кардиганы в этом сезоне предлагает большой выбор стилей, цветов и фактур. Самые популярные тренды:

Цвета. В моде как натуральные тона (бежевый, серый, оливковый), так и яркие акценты, например красный или насыщенный зеленый.

В моде как натуральные тона (бежевый, серый, оливковый), так и яркие акценты, например красный или насыщенный зеленый. Принты. В тренде клетчатка, полоска, цветочные мотивы, а также геометрические и абстрактные рисунки.

В тренде клетчатка, полоска, цветочные мотивы, а также геометрические и абстрактные рисунки. Материалы. Популярны варианты из шерсти, кашемира, ангоры, а также пушистые кардиганы с длинным ворсом.

Популярны варианты из шерсти, кашемира, ангоры, а также пушистые кардиганы с длинным ворсом. Крой. Оверсайз модели остаются на пике, но не менее актуальны приталенные и короткие фасоны.

Длинный кардиган. Фото с Instagram

Как носить кардиган

Кардиган — это пространство для фантазии. Его легко комбинировать с любой одеждой. К примеру, укороченный кардиган и прямые джинсы создают стильный и современный образ.

Кардиган под джинсы. Фото с Instagram

Также кардиган выглядит удачно как с мини, так и с макси-юбками. Для упора можно заправить его внутрь. Длинный кардиган, накинутый поверх легкого платья, придает образу романтичности.

Кардиган поверх платья. Фото с Instagram

В сочетании с рубашкой и брюками кардиган создает идеальный вариант для офиса. Пояс или массивные украшения помогут подчеркнуть индивидуальность.

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