Трендові кардигани, які стануть головною базою зими 2025

Дівчина в стильному кардигані. Фото: Freepik

Кардиган — це справжній універсал у світі моди. Він не лише гріє в прохолодну пору, а й додає образу стильного шарму. Такий елемент гардероба легко носити цілий рік і поєднувати практично з усім — від джинсів і спідниць до суконь і класичних штанів. З його допомогою можна створювати як повсякденні, так і більш офіційні образи.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Кардиган чудово пасує до будь-якого стилю. Його можна носити у прохолодні літні вечори, осінню прохолоду чи зимову холоднечу. Навесні він додає легкості до образу.

Він може замінити піджак, виступити як легкий верхній одяг або навіть бути топом, якщо застебнути всі ґудзики. А м'який матеріал і вільний крій дарують комфорт і свободу рухів, що особливо важливо у швидкому темпі сучасного життя.

М'який кардиган. Фото з Instagram

Що модно у 2024-2025 сезоні

Мода на кардигани цього сезону пропонує великий вибір стилів, кольорів і фактур. Найпопулярніші тренди:

Кольори. У моді як натуральні тони (бежевий, сірий, оливковий), так і яскраві акценти, наприклад, червоний чи насичений зелений.

У моді як натуральні тони (бежевий, сірий, оливковий), так і яскраві акценти, наприклад, червоний чи насичений зелений. Принти. В тренді клітинка, смужка, квіткові мотиви, а також геометричні і абстрактні малюнки.

В тренді клітинка, смужка, квіткові мотиви, а також геометричні і абстрактні малюнки. Матеріали. Популярні варіанти з вовни, кашеміру, ангори, а також пухнасті кардигани з довгим ворсом.

Популярні варіанти з вовни, кашеміру, ангори, а також пухнасті кардигани з довгим ворсом. Крій. Оверсайз моделі залишаються на піку, але не менш актуальними є приталені та короткі фасони.

Довгий кардиган. Фото з Instagram

Як носити кардиган

Кардиган — це простір для фантазії. Його легко комбінувати з будь-яким одягом. Наприклад, укорочений кардиган і прямі джинси створюють стильний і сучасний образ.

Кардиган під джинси. Фото з Instagram

Також кардиган має вдалий вигляд як з міні, так і з максіспідницями. Для акценту можна заправити його всередину. Довгий кардиган, накинутий поверх легкої сукні, додає образу романтичності.

Кардиган поверх сукні. Фото з Instagram

У поєднанні із сорочкою і штанами кардиган створює ідеальний варіант для офісу. Пояс або масивні прикраси допоможуть підкреслити індивідуальність.

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