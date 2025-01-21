Головные уборы зимы 2025 - что чаще всего выбирают модницы

Девушка в стильном берете. Фото: Freepik

Осенне-зимний сезон 2024/2025 подарил нам настоящий парад стильных головных уборов. Они стали не только защитой от холода, но и ключевым акцентом в модных образах. Уличные модницы демонстрируют, как носить классические бини и трендовые панамки, создавая множество интересных стилизаций.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Бини — всегда актуальная классика

Самым популярным выбором стали шапки-бини. Вязаные, трикотажные, пушистые, в спокойных или ярких оттенках, они уверенно завоевывали место в гардеробе модниц. В этом сезоне бини комбинируют с любой верхней одеждой: от классических тренчей и длинных пальто до вариантов с принтами, таких, как анималистические мотивы. А еще модно носить просто свитер на плечах.

Модные образы. Фото из Instagram

Летнее настроение в холодный сезон

Еще один неожиданный тренд — панамки. Эти головные уборы, которые ассоциируются с летом, теперь стали незаменимым аксессуаром и в холодное время. Трикотажные или плетеные, они гармонично дополняют плащи и пальто, добавляя образам легкости и игривости. Особенно эффектно панамки смотрятся в оттенке baby blue, сочетаясь с коричнево-бежевыми луками и массивными сапогами.

Панамка. Фото из Instagram

Меховые аксессуары

Не обошлось и без головных уборов из меха. Шапки, панамки и шляпки из пушистых материалов заполонили улицы модных столиц. Их надевали как в теплые осенние дни, так и во время настоящих зимних морозов. От ярких до пастельных оттенков — меховые аксессуары стали символом тепла и стиля.

Меховая шапка. Фото из Instagram

Таким образом, в этом сезоне головные уборы — не просто часть гардероба, а настоящее проявление индивидуальности. Независимо от стиля или погоды, найти что-то свое среди модных трендов этой осени-зимы сможет каждый.

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