Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Самые модные головные уборы зимы-2025, о которых стоит знать arrow

Самые модные головные уборы зимы-2025, о которых стоит знать

21 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Головные уборы зимы 2025 - что чаще всего выбирают модницы
Девушка в стильном берете. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Осенне-зимний сезон 2024/2025 подарил нам настоящий парад стильных головных уборов. Они стали не только защитой от холода, но и ключевым акцентом в модных образах. Уличные модницы демонстрируют, как носить классические бини и трендовые панамки, создавая множество интересных стилизаций.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Бини — всегда актуальная классика

Самым популярным выбором стали шапки-бини. Вязаные, трикотажные, пушистые, в спокойных или ярких оттенках, они уверенно завоевывали место в гардеробе модниц. В этом сезоне бини комбинируют с любой верхней одеждой: от классических тренчей и длинных пальто до вариантов с принтами, таких, как анималистические мотивы. А еще модно носить просто свитер на плечах.

Шапки-бини - самая универсальная шапка этой зимой
Модные образы. Фото из Instagram

Летнее настроение в холодный сезон

Еще один неожиданный тренд — панамки. Эти головные уборы, которые ассоциируются с летом, теперь стали незаменимым аксессуаром и в холодное время. Трикотажные или плетеные, они гармонично дополняют плащи и пальто, добавляя образам легкости и игривости. Особенно эффектно панамки смотрятся в оттенке baby blue, сочетаясь с коричнево-бежевыми луками и массивными сапогами.

Панамка перестала быть летним аксессуаром
Панамка. Фото из Instagram

Меховые аксессуары

Не обошлось и без головных уборов из меха. Шапки, панамки и шляпки из пушистых материалов заполонили улицы модных столиц. Их надевали как в теплые осенние дни, так и во время настоящих зимних морозов. От ярких до пастельных оттенков — меховые аксессуары стали символом тепла и стиля.

Меховые аксессуары в моде этого сезона
Меховая шапка. Фото из Instagram

Таким образом, в этом сезоне головные уборы — не просто часть гардероба, а настоящее проявление индивидуальности. Независимо от стиля или погоды, найти что-то свое среди модных трендов этой осени-зимы сможет каждый.

Ранее мы писали о том, какому аксессуару отдает предпочтение Рианна.

Также мы сообщали, какой головной убор очень подходит ко всему.

мода головные уборы аксессуары стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать