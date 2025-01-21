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Наймодніші головні убори зими-2025, про які варто знати

21 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головні убори зими 2025 — що найчастіше обирають модниці
Дівчина в стильному береті. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Осінньо-зимовий сезон 2024/2025 подарував нам справжній парад стильних головних уборів. Вони стали не лише захистом від холоду, а й ключовим акцентом у модних образах. Вуличні модниці демонструють, як носити класичні біні та трендові панамки, створюючи безліч цікавих стилізацій.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Біні — завжди актуальна класика

Найпопулярнішим вибором стали шапки-біні. В'язані, трикотажні, пухнасті, в спокійних або яскравих відтінках, вони впевнено завойовували місце в гардеробі модниць. Цього сезону біні комбінують із будь-яким верхнім одягом: від класичних тренчів і довгих пальт до варіантів із принтами, як-от анімалістичні мотиви. А ще модно носити просто светр на плечах.

Шапки-біні - найбільш універсальна шапка цієї зими
Модні образи. Фото з Instagram

Літній настрій у холодний сезон

Ще один несподіваний тренд — панамки. Ці головні убори, які асоціюються з літом, тепер стали незамінним аксесуаром і в холодну пору. Трикотажні чи плетені, вони гармонійно доповнюють плащі та пальта, додаючи образам легкості та грайливості. Особливо ефектний вигляд панамки мають у відтінку baby blue, поєднані з коричнево-бежевими луками та масивними чоботами.

Панамка перестала бути літнім аксесуаром
Панамка. Фото з Instagram

Хутряні аксесуари

Не обійшлося й без головних уборів із хутра. Шапки, панамки та капелюшки з пухнастих матеріалів заполонили вулиці модних столиць. Їх одягали як у теплі осінні дні, так і під час справжніх зимових морозів. Від яскравих до пастельних відтінків — хутряні аксесуари стали символом тепла та стилю.

Хутряні аксесуари в моді цього сезону
Хутряна шапка. Фото з Instagram

Таким чином, цього сезону головні убори — не просто частина гардероба, а справжній прояв індивідуальності. Незалежно від стилю чи погоди, знайти щось своє серед модних трендів цієї осені-зими зможе кожен.

Раніше ми писали про те, якому аксесуару віддає перевагу Ріанна.

Також ми повідомляли, який головний убір дуже пасує до всього.

мода головні убори аксесуари стиль 2025 рік

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10:09 Циганик розповів, чому Динамо відмовилось від гравця Руху

10:07 Підтримка ветеранів праці у 2025 році — які пільги надає держава

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:05 СБУ затримала головного психіатра ЗСУ

09:58 Українські десантники взяли в полон військового КНДР — відео

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