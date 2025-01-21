Головні убори зими 2025 — що найчастіше обирають модниці

Дівчина в стильному береті. Фото: Freepik

Осінньо-зимовий сезон 2024/2025 подарував нам справжній парад стильних головних уборів. Вони стали не лише захистом від холоду, а й ключовим акцентом у модних образах. Вуличні модниці демонструють, як носити класичні біні та трендові панамки, створюючи безліч цікавих стилізацій.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Біні — завжди актуальна класика

Найпопулярнішим вибором стали шапки-біні. В'язані, трикотажні, пухнасті, в спокійних або яскравих відтінках, вони впевнено завойовували місце в гардеробі модниць. Цього сезону біні комбінують із будь-яким верхнім одягом: від класичних тренчів і довгих пальт до варіантів із принтами, як-от анімалістичні мотиви. А ще модно носити просто светр на плечах.

Модні образи. Фото з Instagram

Літній настрій у холодний сезон

Ще один несподіваний тренд — панамки. Ці головні убори, які асоціюються з літом, тепер стали незамінним аксесуаром і в холодну пору. Трикотажні чи плетені, вони гармонійно доповнюють плащі та пальта, додаючи образам легкості та грайливості. Особливо ефектний вигляд панамки мають у відтінку baby blue, поєднані з коричнево-бежевими луками та масивними чоботами.

Панамка. Фото з Instagram

Хутряні аксесуари

Не обійшлося й без головних уборів із хутра. Шапки, панамки та капелюшки з пухнастих матеріалів заполонили вулиці модних столиць. Їх одягали як у теплі осінні дні, так і під час справжніх зимових морозів. Від яскравих до пастельних відтінків — хутряні аксесуари стали символом тепла та стилю.

Хутряна шапка. Фото з Instagram

Таким чином, цього сезону головні убори — не просто частина гардероба, а справжній прояв індивідуальності. Незалежно від стилю чи погоди, знайти щось своє серед модних трендів цієї осені-зими зможе кожен.

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