Головные уборы, которые будут диктовать моду в 2025 году, поразят всех

Девушка в стильной зимней шапке. Фото: Freepik

Зима — это не только о холоде и снеге, но и о возможности проявить себя через стильные зимние аксессуары. Головные уборы выполняют не только практическую функцию, защищая от мороза и ветра, но и становятся важной частью модного образа. Они придают образу завершенности и индивидуальности, поэтому обойтись без них в холодный сезон просто невозможно.

Стилист Анна Ленова выделила модные головные уборы 2025 года.

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Панамы

Зимние панамы стали настоящим открытием в этом году. Они прекрасно сочетаются с пальто или курткой с поясом, создавая элегантный и современный вид. А еще они согревают даже в самые холодные дни. Если у вас еще нет панамы в гардеробе, самое время присмотреться к утепленным вариантам.

Панама. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Шапка-таблетка

Этот аксессуар выглядит очень эффектно и подойдет тем, кто не боится быть в центре внимания. Элегантная и немного экстравагантная, шапка-таблетка прекрасно дополнит ваш зимний образ, придав ему нотку изысканности.

Шапка-таблетка. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Меховые шапки

Мода цикличная, и вот уже меховые шапки снова на пике популярности. Такие шапки — это настоящий зимний маст-хев для тех, кто ценит комфорт и классику.

Их можно смело носить с дубленками, уггами или сапогами-дутиками, создавая яркий и современный зимний аутфит. А еще они выглядят очень уютно — как объятия тепла.

Шапки-ушанки. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Повязки

Если погода разрешает, утепленные повязки могут стать интересным дополнением к вашему образу. Они прекрасно подходят к роскошным пальто или шубам, придавая образу элегантности. Правда, в сильный мороз они не заменят теплую шапку.

Повязка. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Главное в зимних головных уборах — это баланс между стилем и функциональностью.

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