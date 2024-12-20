Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Наймодніші головні убори 2025 року — що обрати цієї зими arrow

Наймодніші головні убори 2025 року — що обрати цієї зими

20 грудня 2024 09:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головні убори, які диктуватимуть моду у 2025 році, вразять усіх
Дівчина в стильній зимовій шапці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — це не лише про холод і сніг, а й про можливість проявити себе через стильні зимові аксесуари. Головні убори сьогодні виконують не тільки практичну функцію, захищаючи від морозу та вітру, а й стають важливою частиною модного образу. Вони додають образу завершеності та індивідуальності, тому обійтися без них у холодний сезон просто неможливо.

Стилістка Анна Ленова виділила модні головні убори 2025 року.

Читайте також:

Головні убори — це трендова частина зимового стилю, яка може перетворити будь-який образ на щось незабутнє. Розглянемо, які моделі обирають цього сезону.

Які головні убори не тільки модні, але й практичні

Панами

Зимові панами стали справжнім відкриттям цього року. Вони чудово поєднуються з пальтами чи куртками з поясом, створюючи елегантний і сучасний вигляд. А ще вони зігрівають навіть у найхолодніші дні. Якщо у вас ще немає панами в гардеробі, саме час придивитися до утеплених варіантів.

Панама має гармонічний вигляд з довгим пальтом
Панама. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Шапка-таблетка

Цей аксесуар має дуже ефектний вигляд й підійде тим, хто не боїться бути у центрі уваги. Елегантна й трохи екстравагантна, шапка-таблетка чудово доповнить ваш зимовий образ, додавши йому нотку вишуканості.

Шапка-таблетка для тих, хто любить виділятись
Шапка-таблетка. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Хутряні шапки

Мода циклічна, і ось уже хутряні шапки знову на піку популярності. Такі шапки — це справжній зимовий маст-хев для тих, хто цінує комфорт і класику.

Їх можна сміливо носити з дублянками, уггами чи чоботами-дутиками, створюючи яскравий і сучасний зимовий аутфіт. А ще вони мають надзвичайно затишний вигляд — наче обійми тепла.

Шапки-вушанки повернулись до нас з 90-х
Шапки-вушанки. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Пов’язки

Якщо погода дозволяє, утеплені пов’язки можуть стати цікавим доповненням до вашого образу. Вони чудово пасують до розкішних пальт чи шуб, додаючи образу елегантності. Щоправда, у сильний мороз вони не замінять теплу шапку.

Пов'язки знову на піку популярності
Пов'язка. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Головне в зимових головних уборах — це баланс між стилем і функціональністю. 

Раніше ми писали про те, яка модель шапки не в моді цієї зими.

Також ми повідомляли, який головний убір неочікувано повернувся в тренди 2025 року.

мода зима аксесуари стиль шапка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:19 Одесити досі слухають російську музику — хто у фаворитах

10:18 Остання можливість — які відпустки не перенесуть на 2025 рік

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

10:10 Прокуратура вимагає скасувати договір на Подільський міст

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

09:58 У ДСНС Києва повідомили про загиблу людину внаслідок атаки

09:49 Як отримати бронювання від мобілізації — деталі від експерта

09:47 У Голосіївському районі пошкоджено готель, іноземці виїжджають

09:44 Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси

09:33 Який вигляд має Київ після атаки балістикою — фоторепортаж

10:19 Одесити досі слухають російську музику — хто у фаворитах

10:18 Остання можливість — які відпустки не перенесуть на 2025 рік

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

10:10 Прокуратура вимагає скасувати договір на Подільський міст

09:58 У ДСНС Києва повідомили про загиблу людину внаслідок атаки

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

09:49 Як отримати бронювання від мобілізації — деталі від експерта

09:47 У Голосіївському районі пошкоджено готель, іноземці виїжджають

09:44 Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси

09:33 Який вигляд має Київ після атаки балістикою — фоторепортаж

09:31 Атака РФ залишила без тепла школи, лікарні та будинки в Києві

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає