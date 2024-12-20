Головні убори, які диктуватимуть моду у 2025 році, вразять усіх

Дівчина в стильній зимовій шапці. Фото: Freepik

Зима — це не лише про холод і сніг, а й про можливість проявити себе через стильні зимові аксесуари. Головні убори сьогодні виконують не тільки практичну функцію, захищаючи від морозу та вітру, а й стають важливою частиною модного образу. Вони додають образу завершеності та індивідуальності, тому обійтися без них у холодний сезон просто неможливо.

Стилістка Анна Ленова виділила модні головні убори 2025 року.

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Панами

Зимові панами стали справжнім відкриттям цього року. Вони чудово поєднуються з пальтами чи куртками з поясом, створюючи елегантний і сучасний вигляд. А ще вони зігрівають навіть у найхолодніші дні. Якщо у вас ще немає панами в гардеробі, саме час придивитися до утеплених варіантів.

Панама. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Шапка-таблетка

Цей аксесуар має дуже ефектний вигляд й підійде тим, хто не боїться бути у центрі уваги. Елегантна й трохи екстравагантна, шапка-таблетка чудово доповнить ваш зимовий образ, додавши йому нотку вишуканості.

Шапка-таблетка. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Хутряні шапки

Мода циклічна, і ось уже хутряні шапки знову на піку популярності. Такі шапки — це справжній зимовий маст-хев для тих, хто цінує комфорт і класику.

Їх можна сміливо носити з дублянками, уггами чи чоботами-дутиками, створюючи яскравий і сучасний зимовий аутфіт. А ще вони мають надзвичайно затишний вигляд — наче обійми тепла.

Шапки-вушанки. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Пов’язки

Якщо погода дозволяє, утеплені пов’язки можуть стати цікавим доповненням до вашого образу. Вони чудово пасують до розкішних пальт чи шуб, додаючи образу елегантності. Щоправда, у сильний мороз вони не замінять теплу шапку.

Пов'язка. Фото: Instagram.com/anna.le.nova

Головне в зимових головних уборах — це баланс між стилем і функціональністю.

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