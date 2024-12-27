Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Самые модные джинсы зимы 2025 — топ-5 вариантов для всех arrow

Самые модные джинсы зимы 2025 — топ-5 вариантов для всех

27 декабря 2024 10:21
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Джинсы, которые в моде этой зимой – 5 вариантов для стильных образов.
Девушка в джинсах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Джинсы уже давно стали настоящим маст-хевом в гардеробе девушек по всему миру. Их носят все — от звезд Голливуда до стильных модниц. И это совсем не удивительно! Этот вариант брюк не только удобен, но и очень универсален. Особенно зимой, когда джинсы не просто дополняют образ, а становятся его центральной частью.

Издание Cosmopolitan предлагает ознакомиться с самыми актуальными моделями этого сезона.

Читайте также:

Джинсы, которые будут в тренде 2025 года

Джинсы с отворотами

Если хотите освежить гардероб без лишних трат, обратите внимание на джинсы с манжетами. Все просто: берете свою любимую длинную пару джинсов и подкачиваете их к лодыжкам. Это выглядит стильно, непринужденно и придает особого шарма образу.

Джинсы с отворотами пользуются спросом среди молодежи
Джинсы с отворотами. Фото с Instagram

Темный деним

Глубокие, насыщенные цвета отлично подходят для зимы. Темные джинсы выглядят элегантно и удачно в сочетании с теплыми свитерами или классическими пальто. Такой вариант выглядит сдержанно, но очень эффектно.

Темные джинсы выглядят элегантно.
Темные джинсы. Фото с Instagram

Широкие фасоны

Широкие джинсы — настоящий хит сезона. Они подходят практически к любому образу и дарят комфорт каждый день. Такой расслабленный силуэт придаст оригинальность и точно подчеркнет вашу индивидуальность.

Широкие брюки не только стильные, но и комфортные
Широкие брюки. Фото с Instagram

Джинсы с декором

Хотя джинсы с украшениями редко выбирают на каждый день, они выглядят великолепно для праздничных событий. Металлические детали, блестки или стразы придадут вашему образу легкого гламурного настроения.

Джинсы с блестками для тех, кто любит быть в центре внимания
Джинсы с блестками. Фото с Instagram

Прямой крой

Джинсы классического прямого силуэта остаются вне времени. Они сочетаются со всем и всегда имеют уместный вид. Универсальность этих моделей делает их идеальным вариантом как для обыденного дня, так и для особых случаев.

Прямые джинсы – наиболее универсальный вариант.
Прямые штаны. Фото с Instagram

Выбирайте то, что вам больше по душе, ведь деним — это не только практичность, но и возможность раскрыть свой стиль.

Раньше мы писали о том, как правильно подобрать обувь к джинсам.

Также мы сообщали, как носить джинсы после 50 лет, чтобы выглядеть стильно и младше.

мода одежда Джинсы стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:07 В Запорожской области ликвидировали трех капитанов армии России

11:00 Тарифы на проезд во Львове с 1 января — что изменится в оплате

10:58 Наследуемая квартира — когда и как можно продать

10:57 Уже четвертый — в Черном море попал в аварию танкер РФ

10:46 Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:36 Российский Орешник содержит западное оборудование — детали от ЦПД

10:34 Какие цены на отдых в Буковеле, Драгобрате и Славском

10:33 Сырский провел итоговое совещание с военными и объявил перемены

10:25 В ВСУ показали, как ВСУ остановили вражескую ДРГ — видео

10:19 Одесский экс-военком Борисов снова может выйти на свободу

11:07 В Запорожской области ликвидировали трех капитанов армии России

11:00 Тарифы на проезд во Львове с 1 января — что изменится в оплате

10:58 Наследуемая квартира — когда и как можно продать

10:57 Уже четвертый — в Черном море попал в аварию танкер РФ

10:46 Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:36 Российский Орешник содержит западное оборудование — детали от ЦПД

10:34 Какие цены на отдых в Буковеле, Драгобрате и Славском

10:33 Сырский провел итоговое совещание с военными и объявил перемены

10:25 В ВСУ показали, как ВСУ остановили вражескую ДРГ — видео

10:19 Одесский экс-военком Борисов снова может выйти на свободу

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке