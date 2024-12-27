Джинсы, которые в моде этой зимой – 5 вариантов для стильных образов.

Самые модные джинсы зимы 2025 — топ-5 вариантов для всех
Джинсы уже давно стали настоящим маст-хевом в гардеробе девушек по всему миру. Их носят все — от звезд Голливуда до стильных модниц. И это совсем не удивительно! Этот вариант брюк не только удобен, но и очень универсален. Особенно зимой, когда джинсы не просто дополняют образ, а становятся его центральной частью.
Издание Cosmopolitan предлагает ознакомиться с самыми актуальными моделями этого сезона.
Джинсы, которые будут в тренде 2025 года
Джинсы с отворотами
Если хотите освежить гардероб без лишних трат, обратите внимание на джинсы с манжетами. Все просто: берете свою любимую длинную пару джинсов и подкачиваете их к лодыжкам. Это выглядит стильно, непринужденно и придает особого шарма образу.
Темный деним
Глубокие, насыщенные цвета отлично подходят для зимы. Темные джинсы выглядят элегантно и удачно в сочетании с теплыми свитерами или классическими пальто. Такой вариант выглядит сдержанно, но очень эффектно.
Широкие фасоны
Широкие джинсы — настоящий хит сезона. Они подходят практически к любому образу и дарят комфорт каждый день. Такой расслабленный силуэт придаст оригинальность и точно подчеркнет вашу индивидуальность.
Джинсы с декором
Хотя джинсы с украшениями редко выбирают на каждый день, они выглядят великолепно для праздничных событий. Металлические детали, блестки или стразы придадут вашему образу легкого гламурного настроения.
Прямой крой
Джинсы классического прямого силуэта остаются вне времени. Они сочетаются со всем и всегда имеют уместный вид. Универсальность этих моделей делает их идеальным вариантом как для обыденного дня, так и для особых случаев.
Выбирайте то, что вам больше по душе, ведь деним — это не только практичность, но и возможность раскрыть свой стиль.
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