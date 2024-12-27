Джинсы, которые в моде этой зимой – 5 вариантов для стильных образов.

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Джинсы уже давно стали настоящим маст-хевом в гардеробе девушек по всему миру. Их носят все — от звезд Голливуда до стильных модниц. И это совсем не удивительно! Этот вариант брюк не только удобен, но и очень универсален. Особенно зимой, когда джинсы не просто дополняют образ, а становятся его центральной частью.

Издание Cosmopolitan предлагает ознакомиться с самыми актуальными моделями этого сезона.

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Джинсы с отворотами

Если хотите освежить гардероб без лишних трат, обратите внимание на джинсы с манжетами. Все просто: берете свою любимую длинную пару джинсов и подкачиваете их к лодыжкам. Это выглядит стильно, непринужденно и придает особого шарма образу.

Джинсы с отворотами. Фото с Instagram

Темный деним

Глубокие, насыщенные цвета отлично подходят для зимы. Темные джинсы выглядят элегантно и удачно в сочетании с теплыми свитерами или классическими пальто. Такой вариант выглядит сдержанно, но очень эффектно.

Темные джинсы. Фото с Instagram

Широкие фасоны

Широкие джинсы — настоящий хит сезона. Они подходят практически к любому образу и дарят комфорт каждый день. Такой расслабленный силуэт придаст оригинальность и точно подчеркнет вашу индивидуальность.

Широкие брюки. Фото с Instagram

Джинсы с декором

Хотя джинсы с украшениями редко выбирают на каждый день, они выглядят великолепно для праздничных событий. Металлические детали, блестки или стразы придадут вашему образу легкого гламурного настроения.

Джинсы с блестками. Фото с Instagram

Прямой крой

Джинсы классического прямого силуэта остаются вне времени. Они сочетаются со всем и всегда имеют уместный вид. Универсальность этих моделей делает их идеальным вариантом как для обыденного дня, так и для особых случаев.

Прямые штаны. Фото с Instagram

Выбирайте то, что вам больше по душе, ведь деним — это не только практичность, но и возможность раскрыть свой стиль.

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