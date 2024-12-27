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Наймодніші джинси зими 2025 — топ-5 варіантів для всіх

27 грудня 2024 10:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Джинси, які в моді цієї зими — 5 варіантів для стильних образів
Дівчина в джинсах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Джинси вже давно стали справжнім маст-хевом у гардеробі дівчат по всьому світу. Їх носять усі — від зірок Голлівуду до стильних модниць. І це зовсім не дивно! Цей варіант штанів не лише зручний, але й дуже універсальний. Особливо взимку, коли джинси не просто доповнюють образ, а стають його центральною частиною.

Видання Cosmopolitan пропонує ознайомитися з найактуальнішими моделями цього сезону.

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Джинси з відворотами

Якщо хочете освіжити гардероб без зайвих витрат, зверніть увагу на джинси з манжетами. Усе просто: берете свою улюблену довгу пару джинсів і підкачуєте їх до щиколоток. Це має стильний, невимушений вигляд і додає особливого шарму образу.

Джинси з відворотами мають попит серед молоді
Джинси з відворотами. Фото з Instagram

Темний денім

Глибокі, насичені кольори чудово підходять для зими. Темні джинси мають елегантний і вдалий вигляд в комбінації з теплими светрами чи класичними пальтами. Такий варіант має стриманий, але дуже ефектний вигляд.

Темні джинси мають елегантний вигляд
Темні джинси. Фото з Instagram

Широкі фасони

Широкі джинси — справжній хіт сезону. Вони підходять практично до будь-якого образу і дарують комфорт на кожен день. Такий розслаблений силует додасть оригінальності й точно підкреслить вашу індивідуальність.

Широкі штани не лише стильні, а й комфортні
Широкі штани. Фото з Instagram

Джинси з декором

Хоча джинси з прикрасами рідко обирають на щодень, вони мають чудовий вигляд для святкових подій. Металеві деталі, блискітки або стрази додадуть вашому образу легкого гламурного настрою.

Джинси з блискітками для тих, хто любить бути в центрі уваги
Джинси з блискітками. Фото з Instagram

Прямий крій

Джинси класичного прямого силуету залишаються поза часом. Вони поєднуються з усім і завжди мають доречний вигляд. Універсальність цих моделей робить їх ідеальним варіантом як для буденного дня, так і для особливих випадків.

Прямі джинси найбільш універсальний варіант
Прямі штани. Фото з Instagram

Вибирайте те, що вам найбільше до душі, адже денім — це не лише практичність, а й можливість розкрити свій стиль.

Раніше ми писали про те, як правильно підібрати взуття до джинсів.

Також ми повідомляли, як носити джинси після 50 років, щоб мати стильний і молодший вигляд.

мода одяг Джинси стиль 2025 рік

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