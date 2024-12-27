Джинси, які в моді цієї зими — 5 варіантів для стильних образів

Наймодніші джинси зими 2025 — топ-5 варіантів для всіх
Джинси вже давно стали справжнім маст-хевом у гардеробі дівчат по всьому світу. Їх носять усі — від зірок Голлівуду до стильних модниць. І це зовсім не дивно! Цей варіант штанів не лише зручний, але й дуже універсальний. Особливо взимку, коли джинси не просто доповнюють образ, а стають його центральною частиною.
Видання Cosmopolitan пропонує ознайомитися з найактуальнішими моделями цього сезону.
Джинси, що будуть в тренді 2025 року
Джинси з відворотами
Якщо хочете освіжити гардероб без зайвих витрат, зверніть увагу на джинси з манжетами. Усе просто: берете свою улюблену довгу пару джинсів і підкачуєте їх до щиколоток. Це має стильний, невимушений вигляд і додає особливого шарму образу.
Темний денім
Глибокі, насичені кольори чудово підходять для зими. Темні джинси мають елегантний і вдалий вигляд в комбінації з теплими светрами чи класичними пальтами. Такий варіант має стриманий, але дуже ефектний вигляд.
Широкі фасони
Широкі джинси — справжній хіт сезону. Вони підходять практично до будь-якого образу і дарують комфорт на кожен день. Такий розслаблений силует додасть оригінальності й точно підкреслить вашу індивідуальність.
Джинси з декором
Хоча джинси з прикрасами рідко обирають на щодень, вони мають чудовий вигляд для святкових подій. Металеві деталі, блискітки або стрази додадуть вашому образу легкого гламурного настрою.
Прямий крій
Джинси класичного прямого силуету залишаються поза часом. Вони поєднуються з усім і завжди мають доречний вигляд. Універсальність цих моделей робить їх ідеальним варіантом як для буденного дня, так і для особливих випадків.
Вибирайте те, що вам найбільше до душі, адже денім — це не лише практичність, а й можливість розкрити свій стиль.
Раніше ми писали про те, як правильно підібрати взуття до джинсів.
Також ми повідомляли, як носити джинси після 50 років, щоб мати стильний і молодший вигляд.
Читайте Новини.LIVE!