Джинси, які в моді цієї зими — 5 варіантів для стильних образів

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Джинси вже давно стали справжнім маст-хевом у гардеробі дівчат по всьому світу. Їх носять усі — від зірок Голлівуду до стильних модниць. І це зовсім не дивно! Цей варіант штанів не лише зручний, але й дуже універсальний. Особливо взимку, коли джинси не просто доповнюють образ, а стають його центральною частиною.

Видання Cosmopolitan пропонує ознайомитися з найактуальнішими моделями цього сезону.

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Джинси з відворотами

Якщо хочете освіжити гардероб без зайвих витрат, зверніть увагу на джинси з манжетами. Усе просто: берете свою улюблену довгу пару джинсів і підкачуєте їх до щиколоток. Це має стильний, невимушений вигляд і додає особливого шарму образу.

Джинси з відворотами. Фото з Instagram

Темний денім

Глибокі, насичені кольори чудово підходять для зими. Темні джинси мають елегантний і вдалий вигляд в комбінації з теплими светрами чи класичними пальтами. Такий варіант має стриманий, але дуже ефектний вигляд.

Темні джинси. Фото з Instagram

Широкі фасони

Широкі джинси — справжній хіт сезону. Вони підходять практично до будь-якого образу і дарують комфорт на кожен день. Такий розслаблений силует додасть оригінальності й точно підкреслить вашу індивідуальність.

Широкі штани. Фото з Instagram

Джинси з декором

Хоча джинси з прикрасами рідко обирають на щодень, вони мають чудовий вигляд для святкових подій. Металеві деталі, блискітки або стрази додадуть вашому образу легкого гламурного настрою.

Джинси з блискітками. Фото з Instagram

Прямий крій

Джинси класичного прямого силуету залишаються поза часом. Вони поєднуються з усім і завжди мають доречний вигляд. Універсальність цих моделей робить їх ідеальним варіантом як для буденного дня, так і для особливих випадків.

Прямі штани. Фото з Instagram

Вибирайте те, що вам найбільше до душі, адже денім — це не лише практичність, а й можливість розкрити свій стиль.

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